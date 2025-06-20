От Minecraft до Balatro. 10 лучших игр, которые создал всего один человек

Minecraft (глобальный феномен, начатый в одиночку)

Сегодня Minecraft - самая продаваемая видеоигра в истории, в поддержке которой задействованы сотни сотрудников студии Mojang, принадлежащей Microsoft. Однако изначально игра была создана одним человеком - шведским программистом Маркусом Перссоном.

В 2009 году он самостоятельно разработал первую версию Minecraft, получая советы от игрового сообщества. Уже в 2011 году было продано миллион копий игры, после чего проект начал активно расширяться. Несмотря на нынешний масштаб, Minecraft начинался как амбициозный проект энтузиаста-одиночки.

Minecraft (фото: XDA Developers)

Bright Memory: Infinite (результат "работы по вечерам")

Bright Memory: Infinite зародилась как техническая демонстрация на движке Unreal Engine 4, которую китайский разработчик Цзэн Сянчэн создавал в свободное от работы время. Он один отвечал за код, механику, дизайн и визуальные эффекты.

Раннюю версию поддержала компания Epic Games, выделив средства по программе Dev Grants.

Позже игра была переработана и вышла в расширенном виде, получив хорошие отзывы за стиль, зрелищность и глубокий геймплей. Визуально она сопоставима с продуктами крупных студий, хотя за ней стоял всего один человек.

Bright Memory: Infinite (фото: XDA Developers)

Animal Well (игра, над которой работали восемь лет)

Первым проектом, выпущенным издательством BigMode, стала Animal Well. Разработчик Билли Бассo создавал игру в одиночку почти восемь лет - начиная с 2017 года. За это время он не только разработал геймплей и уровни, но и сам написал игровой движок, музыку и озвучку.

Animal Well представляет собой стильный платформер с элементами Metroidvania, отличающийся визуальной проработкой и атмосферой. Игра получила признание как одна из лучших инди-новинок последних лет.

Animal Well (фото: XDA Developers)

Dust: An Elysian Tail (один художник, один код)

Игра Dust: An Elysian Tail, выпущенная в 2012 году, была создана художником и программистом Дином Додриллом. Несмотря на то, что для озвучки персонажей и музыки он привлек сторонних специалистов, код, геймдизайн и визуал - исключительно его работа.

Dust сочетает элементы платформера и RPG и рассказывает историю борьбы главного героя с армией злодея в фэнтезийном мире. Проект до сих пор считается одним из эталонов качественных одиночных инди-игр.

Dust: An Elysian Tail (фото: XDA Developers)

Cave Story (пиксельная классика от одного разработчика)

Cave Story, вышедшая в 2004 году, остается актуальной даже спустя 20 лет. Над игрой на протяжении пяти лет работал японский программист и художник Дайсуке Амая, в одиночку создавая все - от графики до музыки.

Это динамичный платформер с элементами Metroidvania, получивший культовый статус за счет сбалансированного геймплея и запоминающейся истории. Cave Story часто называют одной из главных инди-игр всех времен - и примером того, на что способен талантливый энтузиаст.

Cave Story (фото: XDA Developers)

Axiom Verge (один разработчик на целую вселенную)

Axiom Verge - одна из лучших игр в жанре Metroidvania. Проект вдохновлен классикой вроде Metroid и Contra, но не ограничивается простой данью уважения - он предлагает оригинальное и мрачное научно-фантастическое приключение с уникальной атмосферой.

Томас Хэпп работал над проектом в свободное от основной работы время на протяжении четырех лет, а затем полностью посвятил себя игре. За пять лет одиночной разработки родилась культовая игра с продуманной механикой, визуальным стилем и десятками новаторских решений.

Axiom Verge (фото: XDA Developers)

Balatro (кандидат на игру года от одного человека)

Balatro, вышедшая в 2024 году, стала претендентом на звание "Игра года", уступив лишь масштабному проекту от Sony - Astro Bot. Это уникальный карточный рогалик с элементами покера и абсурдной динамикой, в котором каждая раздача - как новая головоломка.

Разработка заняла 2,5 года. За это время независимый разработчик без поддержки издателей создал проект, который стал вирусным хитом исключительно благодаря "сарафанному радио".

Под маской простой визуальной стилистики скрывается продуманная игровая система, вызывающая настоящее игровое "затягивание". Игра доказала: не нужен крупный бюджет, чтобы создать хит - достаточно идеи и умелой реализации.

Balatro (фото: XDA Developers)

Stardew Valley

Stardew Valley - одна из самых популярных инди-игр в истории. Она предлагает игроку уйти от городской суеты и корпоративной рутины, чтобы развивать собственную ферму в деревне. Разработчиком выступил Эрик Барон, который работал над проектом более десяти лет в одиночку.

Игра вышла в 2016 году и получила огромное признание по всему миру. Сегодня проект доступен на всех платформах, включая смартфоны, и продолжает развиваться.

В Stardew Valley можно выращивать урожай, строить отношения, заниматься ремеслом и просто наслаждаться неспешной жизнью все это стало возможно благодаря одному человеку.

Stardew Valley (фото: XDA Developers)

Tetris

Tetris - одна из самых известных видеоигр всех времен. Проект был создан в 1984 году советским программистом Алексеем Пажитновым.

Игра разошлась более чем в 500 миллионах копий и стал символом эпохи. Она не только стала визитной карточкой первых Game Boy, но и до сих пор пользуется популярностью по всему миру. Все началось с одного программиста, увлеченного головоломками.

Tetris (фото: XDA Developers)

Undertale

Undertale - уникальный проект американского разработчика Тоби Фокса, который в одиночку создал один из самых запоминающихся ролевых проектов за последние десятилетия. Он не только разработал механику и сюжет, но и написал всю музыку к игре.

Эта 8-битная RPG с элементами "bullet hell" поражает своей глубиной, юмором и эмоциональной насыщенностью. За 6-7 часов прохождения игроки испытывают весь спектр эмоций - от смеха до слез. Несмотря на простую графику, игра предлагает сильный сюжет и моральный выбор, который заставляет задуматься даже спустя годы.

Undertale (фото: XDA Developers)