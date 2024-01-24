От Мадрида до "Барселоны". Кто превратил Довбика в Ла Лиге в монстра атаки

Краткий взгляд на статистику форварда сборной Украины в последние сезоны не должен вызывать дополнительных вопросов. Мол, забивным украинец стал еще минимум три года назад. Вот в сезоне 2021/22 он забил 14 мячей, в следующем оформил 29 голов, а за половину нынешнего – 15. Что здесь необычного?

Удивительность в обстоятельствах. Одно дело забивать 10+ мячей в чемпионате и Кубке Украины, совсем другое – в одном из ведущих европейских первенств. Даже в свое звездное время в начале 2010-х УПЛ и рядом не находилась с уровнем испанской Ла Лиги. Так что сохранение Довбиком результативности на Пиренеях – незаурядное достижение. И роль наставника "Жироны" Мичела в ней оказалась среди ведущих.

Уроженец испанской столицы в 17 лет попал в структуру скромного "Райо Вальекано". Красноречивыми о Мичеле-футболисте будут два факта. Во-первых, коренной мадридец никогда не находился в структурах ни "Реала", ни "Атлетико". Во-вторых, невзрачных "пчел" в середине игровой карьеры он сменил на такие же скромные "Альмерию", "Мурсию" и "Малагу".

В июле 2006 года Мичел вернулся в "Райо", стал капитаном команды и остался на "Кампо-де-Вальекас" до конца игровой карьеры. Повесил бутсы на гвоздь испанец в 36 лет и сразу же надел спортивный костюм, чтобы готовить юношей мадридцев к предстоящим свершениям. Посреди сезона 2016/17 Мичел пробился вверх, став главным тренером первой команды вместо Рубена Барахи.

Тот сезон был для "Райо Вальекано" неудачным. После вылета из Ла Лиги задача сразу же вернуть "пчел" в элиту оказалась неподъемной сначала для Хосе Рамона Сандовала, а затем и для Барахи. Мичел сумел стабилизировать выступления команды, финишировал с ней в середине турнирной таблицы Сегунды и гарантировал себе постоянную работу на новый сезон.

Перед кампанией 2017/18 молодой энтренадор расчистил состав "Райо" от не ненужных футболистов. На трансферном рынке повел себя взвешенно, подписав нужных новичков только свободными агентами. В конце концов год стал успешным для столичного коллектива. "Пчелы" выиграли Сегунду и вернулись в Ла Лигу. Правда, сезон спустя пришлось вернуться назад с последнего места, а Мичел ушел с поста.

Тренер возглавил другого неудачника предыдущей кампании Примеры – "Уэску". Результат не заставил себя ждать. Мичел снова выиграл второй дивизион и со своими новыми подопечными получил возможность еще раз поработать в элитном первенстве. Тем не менее, комом вышел и второй блин в Ла Лиге. В этот раз мадридца уволили еще в январе, что, однако, не спасло "асульгранас" от вылета.

Долго без работы Мичел не оставался. Летом 2021-го он принял предложение поработать с "Жироной", а первой задачей во главе каталонцев стало, конечно же, повышение в классе до Примеры. В этот раз специалисту по промоушнам было труднее. "Жирондинцы" финишировали лишь на 6-й строчке, опередив "Овьедо" по дополнительным показателям. Но в плей-офф за последнюю путевку в элиту "Жирона" сначала разобралась с "Эйбаром" (0:1, 2:0), а затем – с "Тенерифе" (0:0, 3:1).

Перед сезоном 2022/23 кадровые изменения в рядах каталонцев были чисто косметическими. Мичел сохранил остов команды, а также взял за 4 млн защитника Гутьерреса из "Реала" и арендовал в Королевском клубе бразильца Рейньера. Первая цель – сохранить прописку в элите. К ней "Жирона" шла тяжело. В стартовых десяти турах "красно-белые" проиграли 6 раз. Запахло отставкой тренера, но Мичел сумел стабилизировать результаты команды и финишировал на 10-й строчке – повторение лучшего достижения в истории.

Помог в этом и украинец. Правда, не Довбик, а Виктор Цыганков. Бывшего лидера киевского "Динамо" подписали в зимнее трансферное окно за смешные в нынешних реалиях 5 миллионов. Вингер за доверие отблагодарил, сыграв 19 матчей в чемпионате Испании (3 гола, 6 ассистов). А уже на старте нового сезона помог акклиматизироваться новому футбольному герою из Украины.

"Жирона" уже стала открытием нынешнего сезона в Испании. Команда Мичела идет в лидерах Ла Лиги (52 очка), хотя с матчем в запасе впереди может оказаться "Реал" (51 пункт). Каталонцы пробились в четвертьфинал Копа дель Рей, где обязаны проходить "Мальорку" 24 января. Без труда энтренадора этот результат был бы невозможен. Как и голы Довбика – плоды работы Мичела.

Он создал для украинца идеальную среду обитания. Воспитанник черкасского футбола стал настоящим наконечником атак "Жироны", Да, Мичел использует различные игровые схемы (4-2-3-1, 4-1-4-1, 3-4-3, 3-4-2-1, 4-4-1-1 и т.п.), но все эти формации совмещают наличие четко выраженного центрфорварда. Обычно в этой роли выходит именно Довбик, а роль его дублера досталась ветерану Стуани.

Украинец не только вырвался в лучшие бомбардиры команды в чемпионате (14 мячей), но и лидер по системе гол+пас (19 пунктов). Он первый по показателям ожидаемых забитых мячей (xG) – 10,9, в лидерах по прогнозируемому количеству ударов (10,6), второй по количеству ударов в створ ворот за 90 минут (1,7) и общему количеству ударов (3,4), а также второй по упущенным моментам (8).

В общей сложности за 20 матчей испанского первенства Довбик нанес 48 ударов, из них ровно половина полетела в створ ворот соперников. Он превзошел статистические ожидания и в голах (14 против 10,91 xG), и в ассистах (5 против 2,19 xA). Трижды украинец отличился с пенальти, поэтому реальный показатель ожидаемых голов форварда еще немного ниже (8,55).

Довбик – типичная "девятка", поэтому Мичел идеально эксплуатирует этот стиль игры нападающего, в том числе и умение ставить корпус и "тащить" на себе защитников. Например, 43 из своих 48-ми ударов в направлении ворот украинец нанес из пределов штрафной. Рабочей левой ногой Довбик пробил 27 раз, головой – 19 и только дважды правой. Следовательно, точка для роста мастерства украинского форварда готова. И тренер, очевидно, найдет способ улучшить этот компонент.

Умениями Мичела ставить футбол высокой интенсивности уже заинтересовались топ-клубы. Столичное издание Marca писало об интересе к персоне наставника "Жироны" боссов английского "Ньюкасла". Но главным претендентом на коренного мадридца называют "Барселону", затормозившую во второй полный сезон Хави у руля родной команды. Остается надеяться, что к тому времени Довбик завершит адаптацию к Ла Лиге так, что смена тренера ему не помешает.