От купе до микроавтобусов: ТОП-5 самых редких "Запорожцев"

Как и каждый уважающий себя автопроизводитель, Запорожский автомобильный завод развивал широкую опытно-конструкторскую деятельность. Результатом которой были оригинальные разработки отдельных моделей и модификации серийных "Запорожцев".

Праворульный "Запорожец"

Когда-то это был не такой уж редкий автомобиль, потому что в некоторых городах он ездил по улицам каждый день. Да, тот самый культовый "горбатый" ЗАЗ-965 выпускался в праворульной модификации с индексом 965С. Сделали его не для экспорта в страны с левосторонним движением (ЗАЗа тогда хватало экспорта и в континентальную Европу), а в качестве почтовой машины. Потому что через правую дверь водителю удобнее и безопаснее выходить на тротуар к базовым почтовым ящикам – по ним водитель-почтальон каждое утро развозил корреспонденции, чтобы девушки-почтальоны не таскали слишком тяжелые сумки.

Двухмоторный "Запорожец"

Построен в 1967 году на базе нового того "ушастого" ЗАЗ-966. Существовал в единственном экземпляре и служил, как говорят испытатели, илом – носителем опытных агрегатов. Завод тогда вплотную подошел к теме переднего привода и на двухмоторном обкатывании конкретных решений по силовому агрегату переднего расположения. Сзади, на штатном месте, стоял актуальный 40-сильный двигатель-воздушник МеМЗ-968 в комплекте с родной коробкой. Однако спереди фактически в багажнике установили опытный силовой агрегат – водяного охлаждения, созданный на Мелитопольском моторном заводе для перспективного переднеприводного автомобиля.

Конструкторы и испытатели сравнивали поведение машины с разными типами привода. При этом оба двигателя можно было активировать одновременно, поэтому можно только представить себе впечатление случайных наблюдателей, когда самый обычный снаружи ЗАЗик срывался с места под влиянием удвоенной мощности.

Стильное купе "Запорожец"

Если честно, спроектировали и изготовили эти машины не в Запорожье, но их начинка – исключительное ЗАЗовское, от ЗАЗ-965. Спортивное купе под именем КД или Спорт-900 проектировали сотрудники научно-исследовательского автомобильного института НАМИ. В плане техники купе базировались на системах и агрегатах "горбатого", при этом отличалась высоким уровнем технической культуры и могла бы стать прототипом для серийного производства. Но на самом деле команда инженеров и дизайнеров занималась модным спорткупе, как тогда говорили, в инициативном порядке и на серийное производство не претендовала. Между тем, группа создателей выпустила партию из шести машин, которые были оформлены как поделки. Несколько из них дожили до наших дней.

Микроавтобус "Запорожец"

Как каждая народная модель своего времени, ушастый ЗАЗ-966 имел вокруг себя целое грузовое семейство: пикап, фургон и пассажирский микровен на 6 мест. Реальные прототипы прошли испытания в Запорожье и в Крыму. К примеру, металлический фургон ЗАЗ-970Б имел грузоподъемность 350 кг, при том что машина осталась заднемоторной. Ступень над двигателем в грузовом отсеке не считалась проблемой, поскольку тогда и в Европе были популярны автомобильчики вагонной компоновки на базе заднемоторных Fait 600 и VW Kafer.

Боевой "Запорожец"

А почему бы и нет? Заказы для военных на автомобильных заводах были распространены по всему миру. Прототип 971Д являлся собственной разработкой запорожского конструкторского бюро. Утилитарный автомобиль базировался на вышеупомянутой модели 970, но имел повод 4х4. Интересно, что перспективная разработка предполагалась как в армейском, так и в гражданском вариантах: с меньшей базой собственно для армии и более длинный – для села. На конвейер эти машины не поставили, потому что ЗАЗу хватало и других хлопот.

Кратко

Ничего удивительного в том, что на базе небольшого автомобильчика проектировали так много разных версий и моделей. Общемировая практика такова и сегодня: продуцировать специальный и малотиражный автомобиль выгодно лишь тогда, когда у него будет серийный "родственник", который будет делиться с ним дешевыми агрегатами. Более того, в настоящее время мировой автопром использует этот постулат на новом уровне – одни и те же двигатели и трансмиссии используется как на компактных городских моделях, так и на уважаемых кроссоверах и седанах бизнес-класса.