От Киева до Днепра: какими были первые украинские грузовики

Украинский автопром в настоящее время чаще всего упоминается в связи с легковым транспортом, а зря. Грузовая составляющая отечественного автомобильного производства тоже может быть предметом гордости. Мы отобрали только три самых интересных грузовика, сделанных в свое время на территории Украины, но и они о многом говорят.

В наш обзор мы включили грузовики разных классов и с разной судьбой, но для всех них характерна актуальность технических решений.

КрАЗ-222 "Днепр" (1959 – 1964 гг.)

Один из самых массовых самосвалов в мире выпускался на самом мощном "грузовом" автозаводе Европы – Кременчугском автомобильном. Совершенно современная машина была спроектирована на Ярославском автозаводе, но затем производство передали в украинский город на Днепре.

Главными преимуществами трехосного самосвала грузоподъемностью 10 тонн и с 6-цилиндровым турбодизелем (6,9 л, 180 л.с., 700 Нм) были выносливость, неприхотливость в удержании и большой запас прочности. Что не удивительно, ведь машина изначально проектировалась для работы на строительстве, в том числе в отдаленных районах при отсутствии квалифицированного сервиса и качественных дорог.

Эти особенности впоследствии стали фирменными чертами кременчугских грузовиков. На фоне следующих кременчугских моделей тираж "Днепра-222" (так тоже называли первенца КрАЗа) был небольшой – 11 641 единиц. Самосвалы работали на всех крупнейших зданиях тогдашней крупной страны и продавались в 26 странах мира.

КМЗ "Киев" (1959 – 1961 гг.)

Полная противоположность кременчугскому "побратиму" – суперкомпактный грузовик Киевского мотозавода, который вообще выпускал мотоциклы с коляской. Но трехколесный транспорт все больше устаревал и заводчане решили перепрофилироваться на более рациональный малотоннажный грузовик. Использовать такие машины планировалось там же, где и многие киевские мотоциклы – на перевозках небольших партий товаров в пределах населенных пунктов.

В заводском КБ и экспериментальном цехе КМЗ создали несколько моделей автомобилей, самым совершенным из которых был КМЗ-4 (1961 г.) – тогда говорили фургон, а по нынешним меркам минивэн. Он имел 0,750-литровый оппозитный двигатель, вместе с системой принудительного обдува расположен спереди под стеклопластиковым капотом. Узлы ходовой позаимствовали у горбатого "Запорожца", все их навесили на лонжеронную раму. При грузоподъемности в 500 кг машина развивала 80 км/ч. Тогда построили два таких фургона и три машины в варианте с алюминиевым бортовым кузовом. Они прошли первичные испытания, но те, кто отвечал за инвестиции в новые производства, решили оставить на конвейере КМЗ мотоциклы.

ДАЗ-150 "Украинец" (1949 г.)

Машина, о которой, наверное, знают меньше всех. Ее создали на Днепропетровском автомобильном заводе – да-да, такой существовал несколько лет, и строили его специально под производство этого авто.

Грузовик, который впоследствии получил название "Украинец", сначала должен был быть полным клоном нового в то время 4,0-тонного ЗИС-150. Но конструкторам молодого днепропетровского КБ так было неинтересно – они решили создать свою модель, более совершенную. И она действительно получилась лучше базового прототипа: по емкости грузовой платформы, дизайну и технологичности кабины, конструкции ходовой части и трансмиссии.

Несколько образцов ДАЗ-150 успешно прошли государственные испытания и опытную эксплуатацию на автопредприятиях. Цеха предприятия были готовы к массовому производству четырехтонки, были набраны и обучены несколько тысяч рабочих, но… В 1951 году автозавод вдруг перепрофилировали на производство… ракет. Да, нынешний всемирно известный "Югмаш" – это тот же Днепропетровский автозавод.

Кратко

Интересно отметить, как (несмотря на нерыночное устройство тогдашней экономики!) легко отслеживается попытка инженеров создать конструкцию для конкретных потребительских запросов и условий эксплуатации. И даже те машины, которые в конце концов не стали серийными, показали, насколько правы были их создатели. К примеру, завод КМЗ при всем нашем уважении к нему, так и не став тогда автомобильным, заложил под себя мину замедленного действия: ставка на архаические мотоциклы с коляской завела его в тупик проблем со сбытом, что привело к полной ликвидации.