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От iPad до Apple Watch. 5 гаджетов Apple, которые побывали в космосе

Суббота 05 июля 2025 09:00
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От iPad до Apple Watch. 5 гаджетов Apple, которые побывали в космосе Причины, почему Apple стала выбором астронавтов (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Продукция Apple популярна по всему миру - и даже в космосе. Несмотря на преобладание специализированных решений, устройства компании регулярно используются как в коммерческих, так и в государственных космических миссиях.

РБК-Украина со ссылкой на Space Explored рассказывает, какие именно гаджеты Apple уже побывали в космосе и для чего они используются.

iPad

Пожалуй, самый часто встречающийся гаджет Apple в космосе - это iPad. Планшеты используются как NASA, так и компанией SpaceX.

В NASA iPad применяются в качестве электронных блокнотов: с помощью липучек их можно закрепить на стенах, ногах или других поверхностях Международной космической станции, чтобы удобно просматривать инструкции и схемы во время экспериментов или технических процедур.

SpaceX активно использует планшеты (вероятно, iPad mini) в пилотируемых миссиях на корабле Crew Dragon. Их можно видеть в руках астронавтов во время старта и полета - они служат в качестве навигационных планшетов с важной информацией.

Кроме того, планшеты используют для сообщений через iMessage и работы с камерой.

Интересно, что на ранних трансляциях SpaceX открыто упоминала iPad, однако позже сменила термин на более нейтральный - "планшет", чтобы соответствовать политике NASA, которая избегает упоминания брендов.

Даже при подготовке к старту, на Земле, iPad применяются сотрудниками SpaceX: команда, сопровождающая посадку астронавтов в Crew Dragon и герметизацию люков, использует планшеты для отслеживания процедур и фотографирования уплотнительных элементов для проверки инженерами.

AirPods Pro

На первый взгляд может показаться, что беспроводные наушники Apple - вовсе не космическое оборудование. Однако Virgin Galactic использовала AirPods Pro первого поколения в рамках своих первых коммерческих суборбитальных полетов.

Во время тестового полета Galactic 01 участники экипажа носили AirPods с закрепленными ремешками, чтобы те не улетели в условиях невесомости. По всей видимости, наушники использовались для связи с наземным контролем, а функция активного шумоподавления помогала бороться с фоновым шумом в кабине. Позже компания перешла на использование кастомных гарнитур, но факт остается фактом - AirPods побывали в космосе.

iPod

Легендарный iPod также не остался в стороне. Со времен iPod Classic эти устройства часто брали с собой в космос для личного пользования. Астронавтам разрешается брать с собой ограниченный набор личных вещей - фотографии, украшения, часы и, конечно же, плееры для прослушивания музыки.

После окончания выпуска iPod и появления iPhone, такие случаи стали редкими, но память о музыкальном спутнике астронавтов осталась. А канадский астронавт Крис Хэдфилд однажды даже взял с собой в космос гитару.

Macintosh Portable

Один из первых немодифицированных продуктов Apple, побывавших в космосе - Macintosh Portable. Он дважды отправлялся на борту шаттла NASA: в 1990 году (миссия STS-41) и в 1991 году (STS-42).

Задача устройства заключалась в тестировании графического интерфейса и вариантов управления курсором в условиях невесомости. До этого все компьютеры NASA были исключительно клавиатурными.

Macintosh позволял использовать различные типы ввода, включая трекбол, что было важно в условиях микрогравитации, где стандартная мышь бесполезна. Легендарным стал момент, когда астронавт Билл Шепард выбросил дискету в невесомости.

Впоследствии NASA перешло на ноутбуки ThinkPad с удобным трекпоинтом, который используется и сегодня.

Apple Watch

Смарт-часы Apple Watch - самое новое из регулярно летающих в космос устройств Apple. Хотя NASA официально не использует их в миссиях, многие астронавты берут часы с собой для личного использования.

Однако с миссией Inspiration4 ситуация изменилась - там Apple Watch применялись в рамках научного медицинского исследования. Частные астронавты использовали часы для мониторинга состояния организма в условиях невесомости.

С учетом популярности Apple Watch, их удобства и поддержки коммерческими компаниями, вполне вероятно, что в будущем они станут официальным инструментом NASA - особенно в рамках подготовки к миссиям на Луну и Марс.

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