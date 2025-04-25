От идеи - до бизнеса. Как ветеранам получить до 1,5 миллиона гривен на собственное дело

Ветераны и родственники погибших защитников могут получить грант до 1,5 млн гривен на развитие собственного дела. Для этого до 28 апреля нужно подать бизнес-проект на конкурс "Варто діяти".
РБК-Украина со ссылкой на публикацию Украинского ветеранского фонда рассказывает, кто и на каких условиях может получить грант на собственное дело.
Конкурс грантов "Варто діяти" от Украинского ветеранского фонда предоставляет возможность ветеранам, членам их семей и родным погибших защитников получить от 500 тысяч до 1,5 млн гривен на открытие или развитие бизнеса. Кроме этого, проекты из сферы ІТ могут получить дополнительные средства и менторскую поддержку от SKELAR.
Заявки будут принимать до 28 апреля 2025 года (до 18:00 по киевскому времени). Победителей объявят 17 июня.
Участников, которые пройдут технический отбор Украинского ветеранского фонда и будут соответствовать критериям SKELAR, автоматически зачислят в ІТ-школу для ветеранов Brave Builders. Обучение стартует в сентябре.
Ветеранам после обучения комплексно будут оказывать поддержку, которая включает менторство, инкубацию проектов, много практики, инвестиции для развития и масштабирования бизнеса, экспертизу от 10+ основателей успешных IT-бизнесов и тому подобное.
Добавим, что "Варто діяти" - это грантовая программа по поддержке ветеранского предпринимательства от Украинского ветеранского фонда Минветеранов. К реализации конкурса присоединились SKELAR - украинский венчур-билдер, который строит международные tech-бизнесы, и крупнейший экспортер зерновых из Украины Kernel.
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