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От гирлянд до верхушек. Стало известно, сколько стоит рождественско-новогодний декор в Харькове

Пятница 06 декабря 2024 11:08
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От гирлянд до верхушек. Стало известно, сколько стоит рождественско-новогодний декор в Харькове С прошлого года цены на новогодний декор в Харькове выросли (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В 2024 году цены на новогодний декор в Харькове выросли в среднем на 10-25% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета в Telegram.

Сколько стоит рождественско-новогодний декор в Харькове

Цены на рождественско-новогодний декор проанализировали в Департаменте административных услуг и потребительского рынка Харьковского городского совета.

Отмечается, что цены на украшения зависят от:

  • торговой марки
  • материалов
  • размера
  • количества изделий в наборе

В качестве примера привели цены на разные наборы праздничных шаров:

  • набор пластиковых шаров из двух штук (диаметр - 80 мм) - стоит в среднем от 35 до 50 грн
  • набор пластиковых шаров из 16 штук (диаметр - 25 мм) - от 90 до 130 грн
  • набор стеклянных шаров из 16 штук - от 200 до 250 грн

Цены на гирлянды - для внутреннего оформления - колеблются в пределах от 100 грн (20 ламп) до 1,6 тыс. грн (720 ламп).

Стоимость гирлянд из искусственной хвои - в зависимости от оформления и длины - составляет от 250 грн (1 м) до 900 грн (2,5 м).

Верхушки для елки могут стоить от 85 грн до 300 грн за штуку.

Бусы - от 50 грн до 270 грн за штуку.

Декоративные фигурки (гномы, ангелы, олени, Санты и т.п.) - от 80 грн до 2 тыс. грн за штуку.

От гирлянд до верхушек. Стало известно, сколько стоит рождественско-новогодний декор в Харькове

Публикация Харьковского городского совета (скриншот: t.me/citykharkivua)

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько могут стоить "живые" елки в этом году.

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