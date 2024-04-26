От генераторов и эхолотов до танков и дронов. Какую помощь получала Украина от Британии

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Военные поставки

Энергетическая поддержка

Помощь в гражданской сфере

Военная помощь

Лондон начал оказывать военную поддержку Киеву накануне полномасштабной войны. Тогда Украина впервые получила переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW. Речь шла о 2000 штук, что на тот момент было существенной поддержкой. Позже они сыграли важную роль в сдерживании продвижения россиян в феврале-марте 2022 года.

Уже в апреле 2022 года тогдашний премьер-министр Борис Джонсон анонсировал передачу Украине бронированной техники, а именно бронемашин класса MRAP. Такие машины были крайне необходимы, поскольку позволяли быстро передвигаться военным от позиции к позиции.

Через короткий промежуток времени Украина получила первую артиллерию от Британии, а именно установки AS-90. Также в пакет помощи вошли бронетранспортеры FV4333 Stormer, переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak и ракеты класса "воздух-земля" Brimstone.

Впоследствии Украина получила от Британии первую реактивную систему залпового огня M270, артустановки M109 и гаубицы L118 и дроны Black Hornet Nano. Уже новый премьер Риши Сунак анонсировал передачу Украине вертолетов Sikorsky S-61 Sea King, а в прошлом году Лондон решился предоставить свои танки Challenger 2.

Их использовали во время летнего контрнаступления в Запорожской области, а сами военные хорошо отзываются об этом виде техники. Украинские военные используют тяжелые британские дроны Malloy, которые Лондон передал в прошлом году. Они транспортируют вес до 180 кг на расстояние 70 км.

В мае стало известно, что Украина получит от Британии крылатые ракеты большой дальности воздушного базирования Storm Shadow. Их уже использовали для нанесения ударов по военным целям в оккупированном Крыму.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в конце прошлого года анонсировал передачу Украине двух минных тральщиков, которые помогут с разминированием Черного моря. А уже в январе 2024 года Риши Сунак прибыл с визитом в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским для подписания договора между Британией и Украиной. Речь идет о гарантиях безопасности, к тому же Великобритания стала первой страной, которая после саммита НАТО в Вильнюсе подписала его с Украиной.

Недавно Великобритания выделила крупнейший пакет военной помощи для Украины на сумму 617 млн долларов. В феврале Институт изучения войны сообщал, что Великобритания обещала выделить 9 млрд долларов для военной помощи с начала большой войны.

Энергетическая поддержка

Великобритания также помогает Украине восстановить и укрепить энергетическую сферу. Поддержка начала поступать еще в 2022 году, когда россияне начали наносить удары по критической инфраструктуре в различных областях Украины.

Тогда Бен Уоллес заявил, что его страна отправила в Украину около 900 генераторов. Уже прошлым летом стало известно, что Великобритания предоставила гарантии Украине для закупки ядерного топлива на 245 млн долларов.

Украина после повреждения части своего энергооборудования стала более зависимой от атомных электростанций, поэтому министр Грант Шаппс сообщил, что Лондон поможет получить Украине ядерное топливо из надежных источников. Министр уточнил, что речь идет, в частности, и о британском предприятии по производству обогащенного урана Urenco.

В этом году министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине Мартином Харрисом. Тогда стало известно, что Лондон выделил чуть более 27 млн евро на поддержку энергетики в Украине. Отдельно Галущенко поблагодарил представителя Британии за 81 груз с энергетическим оборудованием общим весом 1250 тонн.

А недавно представитель Британии в ОБСЕ заявил, что его страна выделила почти 150 млн фунтов стерлингов на укрепление энергетики Украины.

Помощь в гражданской сфере

Лондон поддерживает Украину и в гуманитарной, а также гражданской сферах. Весной 2022 года тогдашний министр иностранных дел Британии Лиз Трасс объявила о выделении 45 млн фунтов стерлингов для структур ООН, которые помогают гражданским в Украине.

Министерство здравоохранения Украины сообщало о получении партии "скорой помощи", а также уточнило, что на постоянной основе получает гуманитарную помощь от Британии.

В 2023 году россияне взорвали плотину Каховской ГЭС, из-за чего Украина столкнулась с техногенной катастрофой. Британия направила партию помощи, которая была использована для преодоления последствий подтоплений.

Фото: Британия передала помощь для преодоления последствий подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС (t.me/dsns_telegram)

Через некоторое время правительство Великобритании отчиталось о передаче Украине эхолотов, которые должны помочь обеспечить безопасность на море и поддерживать коммерческое судоходство.

В конце прошлого года мэр Лондона Садик Хан сначала отказал своему коллеге из Киева Виталию Кличко в передаче Украине машин, которые британцы сдают на утилизацию. Однако впоследствии передумал и заявил, что поддерживает схему отправки в Украину полноприводных автомобилей, которые иначе были бы списаны на металлолом.

Уже в апреле текущего года Великобритания передала Украине партию автомобилей, которые будут использоваться в прифронтовых общинах Сумской, Харьковской и Донецкой областей. Они нужны для доставки воды, продуктов, медикаментов и перевозки населения в центры предоставления админуслуг.

Фото: Автомобили от Британии (twitter.com/UKinUkraine)