От "Евро-0" до "Евро-6": какие стандарты выбросов авто действуют в Украине

Следует признать, что автомобильные эко-стандарты волнуют украинских водителей только когда дело доходит до покупки катализатора или сажевого фильтра. Но в том-то и дело, что знание подробностей о Euro-0 и Euro-6 помогает сэкономить деньги и упростить будущие ремонты.
Какие экологические стандарты для автомобильного транспорта действуют в Украине, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке публикации использовались материалы изданий Autocentre и AutoBild.
То, что автомобиль загрязняет воздух, известно всем. Но не всем известно, что он стоит отнюдь не на первом месте среди других загрязнителей атмосферы. И не на втором тоже (статистика ООН, 2021 г.). Тем не менее, мировое сообщество, начиная еще с 1980-х годов, взялось за последовательное ужесточение норм на токсичность выхлопных газов. С тех пор автомобили начали обрастать дополнительными системами типа закрытой вентиляции картера и EDR, катализаторами, датчиками, фильтрами, инжекторами…
В результате за четверть века по автомобильному миру прокатился последовательно ряд стандартов от Евро-0 до Евро-6, да и Евро-7 тоже не за горами. При этом еще Евро-5 (2009 г.) оказался настолько суровым к бензиновым машинам, что его требования не стали ужесточать и через шесть лет, когда приняли нормы Евро-6.
Требования к токсичности выхлопа определяются по содержанию в газах вредных веществ, перечень которых давно известен ученым. Чем меньше их, тем выше экологический класс машины. К примеру, по сравнению с 1990-ми годами машины стандарта Евро-6 выбрасывают в воздух в разы и в десятки раз меньше вредных включений: оксида углерода, оксида азота, твердых частиц (сажи), остаточных углеводородов (см. таблицу).
Улучшения результатов достигают разными техническими средствами. Некоторые параметры выхлопа удается скорректировать перепрограммированием блока управления: хотя машина из-за бедной рабочей смеси будет хуже ускоряться, однако выхлоп станет чище.
Но с улучшением большинства показателей токсичности было сложнее: конструкторам пришлось создавать инжекторные топливные системы, организовывать рециркуляцию отработавших газов, налаживать в цилиндрах послойное смесеобразование типа DGI, TSI и TFSI... А чего стоят каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры с платиной внутри и ценой с целую "Таврию"! А на дизелях появилась селективная каталитическая нейтрализация с системой впрыска мочевины и отдельным баком для реагента AdBlue.
Интересный, если не парадоксальный с инженерной точки зрения момент: при том что ресурс двигателей от поколения к поколению модели сокращается, новые стандарты Евро каждый раз требуют увеличения пробега, в течение которого машина будет сохранять заводские показатели токсичности. Например, по нормам Евро-5 (с 2009 г.) ресурс систем нейтрализации был установлен в 160 тысяч км, а по нормам Евро-6 (с 2014 г.) – уже 7 лет с даты выпуска или в течение 700 тысяч км пробега. Между тем, в некоторых классах сегодня уже нет автомобилей, которые могли бы пробежать столько километров за всю свою жизнь.
Начиная с 1 января 2016 года в Украине действует стандарт Евро-5. Он распространяется на все импортируемые из-за границы автомобили – в том числе автобусы, тракторы и грузовики. Введение норм Евро-6 уже несколько раз переносилось – сначала с 01.01.2018 г. на 01.01.2020 г., затем – на 01.01.2025-й. На автомобили, уже присутствующие в стране, требования стандарта Евро-5 не распространяются.
Да, это объективная реальность: более-менее современный автомобиль, хоть новый, хоть б/у, сегодня не купить без скрытой доплаты "за экологию". И это полбеды – хуже, когда в старой потрепанной машине подводят системы нейтрализации и она отказывается ехать дальше. Гаражные сервисмены знают много способов "обойти экологию" и избежать покупки дорогостоящих DPF, EGR, насосов AdBlue и катализаторов с платиной. Украинские реалии пока позволяют подобные "усовершенствования". Но другое дело, готов ли каждый из нас на столь решительный отказ от такого достижения цивилизации как чистый выхлоп?
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