От "Евро-0" до "Евро-6": какие стандарты выбросов авто действуют в Украине

Следует признать, что автомобильные эко-стандарты волнуют украинских водителей только когда дело доходит до покупки катализатора или сажевого фильтра. Но в том-то и дело, что знание подробностей о Euro-0 и Euro-6 помогает сэкономить деньги и упростить будущие ремонты.

То, что автомобиль загрязняет воздух, известно всем. Но не всем известно, что он стоит отнюдь не на первом месте среди других загрязнителей атмосферы. И не на втором тоже (статистика ООН, 2021 г.). Тем не менее, мировое сообщество, начиная еще с 1980-х годов, взялось за последовательное ужесточение норм на токсичность выхлопных газов. С тех пор автомобили начали обрастать дополнительными системами типа закрытой вентиляции картера и EDR, катализаторами, датчиками, фильтрами, инжекторами…

В результате за четверть века по автомобильному миру прокатился последовательно ряд стандартов от Евро-0 до Евро-6, да и Евро-7 тоже не за горами. При этом еще Евро-5 (2009 г.) оказался настолько суровым к бензиновым машинам, что его требования не стали ужесточать и через шесть лет, когда приняли нормы Евро-6.

Как определяют эко-стандарт "Евро"

Требования к токсичности выхлопа определяются по содержанию в газах вредных веществ, перечень которых давно известен ученым. Чем меньше их, тем выше экологический класс машины. К примеру, по сравнению с 1990-ми годами машины стандарта Евро-6 выбрасывают в воздух в разы и в десятки раз меньше вредных включений: оксида углерода, оксида азота, твердых частиц (сажи), остаточных углеводородов (см. таблицу).

Как улучшают показатели экологии по "Евро"

Улучшения результатов достигают разными техническими средствами. Некоторые параметры выхлопа удается скорректировать перепрограммированием блока управления: хотя машина из-за бедной рабочей смеси будет хуже ускоряться, однако выхлоп станет чище.

Но с улучшением большинства показателей токсичности было сложнее: конструкторам пришлось создавать инжекторные топливные системы, организовывать рециркуляцию отработавших газов, налаживать в цилиндрах послойное смесеобразование типа DGI, TSI и TFSI... А чего стоят каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры с платиной внутри и ценой с целую "Таврию"! А на дизелях появилась селективная каталитическая нейтрализация с системой впрыска мочевины и отдельным баком для реагента AdBlue.

Интересный, если не парадоксальный с инженерной точки зрения момент: при том что ресурс двигателей от поколения к поколению модели сокращается, новые стандарты Евро каждый раз требуют увеличения пробега, в течение которого машина будет сохранять заводские показатели токсичности. Например, по нормам Евро-5 (с 2009 г.) ресурс систем нейтрализации был установлен в 160 тысяч км, а по нормам Евро-6 (с 2014 г.) – уже 7 лет с даты выпуска или в течение 700 тысяч км пробега. Между тем, в некоторых классах сегодня уже нет автомобилей, которые могли бы пробежать столько километров за всю свою жизнь.

Какой эко-стандарт "Евро" действует в Украине?

Начиная с 1 января 2016 года в Украине действует стандарт Евро-5. Он распространяется на все импортируемые из-за границы автомобили – в том числе автобусы, тракторы и грузовики. Введение норм Евро-6 уже несколько раз переносилось – сначала с 01.01.2018 г. на 01.01.2020 г., затем – на 01.01.2025-й. На автомобили, уже присутствующие в стране, требования стандарта Евро-5 не распространяются.

Если коротко

Да, это объективная реальность: более-менее современный автомобиль, хоть новый, хоть б/у, сегодня не купить без скрытой доплаты "за экологию". И это полбеды – хуже, когда в старой потрепанной машине подводят системы нейтрализации и она отказывается ехать дальше. Гаражные сервисмены знают много способов "обойти экологию" и избежать покупки дорогостоящих DPF, EGR, насосов AdBlue и катализаторов с платиной. Украинские реалии пока позволяют подобные "усовершенствования". Но другое дело, готов ли каждый из нас на столь решительный отказ от такого достижения цивилизации как чистый выхлоп?