От электромобиля до суперкара: ТОП-5 малоизвестных отечественных концепт-каров

С тех пор, как автомобиль стал товаром, конструкторы, дизайнеры и специалисты, ответственные за продажи начали различными способами прощупывать спрос на будущее. Одновременно спрос пытались не столько отслеживать, сколько формировать заранее, потому что машина – продукт сложный, цикл проектирования и производства его длительный, и реагировать на изменения моды вдогонку не получалось. И чтобы наметить тренды, был изобретен такой формат как концепт-кары – воплощенные в металл (пластик или пластилин) проекты автомобилей будущего. Ими специалисты подсказывают потребителям, каких машин им следует ожидать завтра.

Суперкар Himera, 2016 год

Ранее немногим известный бизнесмен и ценитель эксклюзивных авто украинского происхождения Андрей Джазовский, проживавший в то время в Европе, решил запустить новый автомобильный бренд Himera. Основатель замахнулся на сегмент, в котором имеет значение не столько происхождение машины, сколько ее характеристики и эксклюзивность. Кроме сугубо стендового макета было создано два ходовых прототипа – с бензиновым V10 и с четырьмя электрическими моторами суммарной мощностью 1000 л.с. Первую сотню электрокар должен был разменивать за 3 секунды, а подзаряжаться ему как будто нужно было раз в 500 – 1000 км (в зависимости от типа батарей). Действительно интересный и перспективный автомобиль тестировался в Испании, там же его собирались и выпускать.

В конце 2017 г. первые экземпляры “Химеры” должны были быть отгружены заказчикам, но с середины того года никаких сведений о суперкаре не поступало.

Туристический автобус ЛАЗ "Украина-67", 1967 год

Это не первый концепт львовских конструкторов, но он первый, получивший широкое международное признание. Передовым на ЛАЗ "Украина" образца 1967 года был не только дизайн, но и техническая часть - системы комфорта водителя и пассажиров, пневмоподвеска, рулевое управление. И их высокий уровень был подтвержден на XVIII Международной автобусной неделе в Ницце – своего рода автобусном автосалоне, на котором концептуальный ЛАЗ того года выступил очень удачно. Во Львов “Украина-67” возвращалась с шестью наградами, в том числе с Гран-При и Кубком оргкомитета за технические испытания. В дальнейшем обкатанные на ходовом концепте конструкторские решения использовались при создании серийных машин ЛАЗ.

ЗАЗ-1106 "Дебют", 1988 год

Совместно с учеными НАМИ запорожцы разработали автомобиль, в котором максимально использованы решения и технологии по снижению массы и улучшению аэродинамики. ЗАЗ-1106 планировался под двигатель “Таврии”, но под меньшие, 12-дюймовые колеса (рациональное решение для компактов), а для компенсации уменьшенного клиренса предполагалась пневмоподвеска с регулировкой дорожного просвета. Для лучшей аэродинамики днище сделали гладким, а все трубопроводы поместили в центральном тоннеле кузова – сегодня, кстати, это практически стандартное решение. Также предлагалась своего рода полуавтоматическая трансмиссия – с электровакуумным сцеплением, и даже круиз-контроль. При создании ЗАЗ-1106 подразумевалось, что в 1990-х он сменит "Таврию" на конвейере Запорожского автомобильного завода. Этого не произошло, но Lanos, который начали выпускать на ЗАЗе в середине 2000-х, концептуально очень похож на “Дебют”.

ЗАЗ-2301 "Снага", 1995 год

Малотоннажный грузовой автомобиль подобного типа рассматривался как объект производства на ЗАЗе. Кроме бортового грузовика на 1 тонну полезной погрузки, на этом шасси могли бы выпускать целое семейство мелких "развозок" – фургон, микроавтобус, рефрижератор, многоцелевое шасси. Под маленьким капотом (и отчасти в салоне) поместили 1,7-литровый 85-сильный агрегат от "Москвича". Интересно, что в проекте принимали участие европейские партнеры – конструкторы автозавода TAZ из г. Трнава (Словакия), где был многолетний опыт выпуска машин такого класса. Словаки проектировали шасси – раму и ходовую, за ЗАЗом была кабина и оборудование. Были сделаны три образца этого автомобиля, которые хорошо показали себя на испытаниях. Серийное производство этих машин не было налажено. Единственный уцелевший экземпляр сохранился в Музее транспорта в Братиславе. Правда, там он экспонируется под именем Nua TAZ 1500 VA – так мог бы называться этот мини-грузовик, если бы его выпуск организовали в Трнаве.

Электромобиль "Киев-1103", 1995 год

Разработка частной фирмы НПЦ “Информатика”, руководство которой еще в начале 1990-х поняло, что электромобиль в условиях большого города уже тогда мог быть вполне эффективным. И главное, на фирме ясно представляли, как этот электромобиль сделать. Машина проектировалась с нуля, специально под электропривод. Кузов стеклопластиковый, элементы подвески – от ЛуАЗ, электродвигатель (постоянного тока) – 18-киловаттный стартер от МИГ-29, электроника – украинского предприятия ЭТАЛ, аккумулятор – израильского производства с емкостью, достаточной для 200 км пробега. Концепт показал все преимущества проекта, специально созданный консорциум обустроил под его производство цех в Киеве, но… Уцелевший кузов концептуального электромобиля "Киев-1103" в последний раз видели на одной из киевских СТО в середине 2000-х.

Если коротко

Изучение концепт-каров нашей подборки показывает, что случайных прожектов среди них нет. Все они полностью соответствовали трендам своего времени и так или иначе правильно "предсказали" будущее в своем секторе прогресса. Ну, а то, что они не стали серийными, вина не их создателей, а большой экономики. Да и в конце концов, такова судьба всех концептуальных авто – они призваны показывать нам будущее. А за то, какие выводы сделали из этого инвесторы и потребители, они уже не отвечают.