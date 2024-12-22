От чего будет зависеть курс доллара и что Украина записала в Меморандуме с МВФ

Как отмечается в документе, после девальвации к концу июля 2024 года на 12,2% с момента перехода к управляемой гибкости обменного курса в октябре 2023 года гривна оставалась в целом стабильной.

При этом обменный курс, хотя и поддерживался валютными интервенциями, колебался в обоих направлениях в ответ на рыночные условия.

"Валютные интервенции остаются значительными для покрытия структурного дефицита на фоне возросшего чистого спроса на валюту со стороны частного сектора (при одновременном расходовании структурного излишка валюты государственного сектора)", - говорится в документе.

Уровень обменного курса "будет определяться превалирующими рыночными условиями", говорится в письме.

Избежание чрезмерной волатильности обменного курса в рамках управляемой гибкости будет и далее способствовать контролю инфляции и ожиданий обменного курса, тем самым сохраняя доверие к гривне и поддерживая наш возможный возврат к полноценному инфляционному таргетированию, отмечается в документе.

"Мы также продолжим содействовать функционированию рынка наличной иностранной валюты, чтобы обеспечить низкий и стабильный спред в соответствии с нашей Стратегией, в том числе путем упрощения доступа к безналичной иностранной валюте и увеличения предложения наличной иностранной валюты в зависимости от рыночных условий", - говорится в письме.