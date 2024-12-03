От бездействия страдают ветераны. В ВР призвали активнее решать проблемы безбарьерности

Она констатировала, что в 2021 году в Украине утвердили Стратегию безбарьерности, которая достаточно прогрессивна, но, к сожалению, до ее полной реализации пока далеко.

В частности, по некоторым пунктам следует усовершенствовать нормативно-правовую базу. Кроме того, множество аспектов, касающихся обеспечения инклюзивности, следует привести в соответствие с международными стандартами. Именно это, подчеркнула Шуляк, и позволит реально оценить, реализуется ли Стратегия безбарьерности на практике, остается ли на словах и бумаге.

“Вы можете зайти в общественный транспорт и оценить, как на практике все изменилось. Так же и, в частности, в строительстве. Но практически они придерживаются далеко не всегда, и это большая проблема”, – сообщила депутат.

По ее словам, само строительство является той отраслью, где нормы, перечисленные в Стратегии безбарьерности, не соблюдаются. В частности, жилищное и инфраструктурное. К примеру, уже были зафиксированы неоднократные случаи, когда экспертные организации, проверяющие проектную документацию на строительство "закрывают глаза", на ее несоответствие новых ДБН в части безбарьерности.

“К сожалению, нарушение именно этих ДБН - одно из самых распространенных нарушений экспертных организаций, которые проверяют проекту документацию на объект. И когда мы спрашиваем у них, почему такая проектная документация прошла их экспертизу, в ответ слышим, что, например, этой конкретной школе или учреждению или даже жилому дому это просто не нужно. Что касается школы, мне недавно ответили, что необходимые для инклюзивности меры для нее не необходимы. То есть, что в этой школе не будут учиться дети с инвалидностью”, – отметила Шуляк.

При этом она подчеркнула, что это и является главной проблемой - далеко не все жители, кое-где и представители учреждений проверки, понимают масштабы проблемы. То есть фактически не имеют представления и относительно нынешнего количества людей с инвалидностью и той, какой она будет после войны.

"Следовательно, можно констатировать, что на законодательном уровне для безбарьерности и обеспечения инклюзивности мы сделали уже немало. Но в то же время нам нужно понять, как именно все это реализовать технически, то есть на инфраструктурном уровне. Следует иметь точное понимание, как решать эту проблему, в которые сроки это нужно сделать, за какие деньги и кто за это будет отвечать. уровни слов и на бумаге", - подытожила Шуляк.