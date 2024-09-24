От авторов Nissan GT-R: в Японии разрабатывают таинственный электрический кроссовер

Над дизайном новинки работал автор внешности Nissan GT-R Широ Накамура. Среди других его творений – классическое купе Nissan 350Z и экстравагантный внедорожник Isuzu Vehicross.

Анонсировано, что электрический кроссовер будет показан на будущем автосалоне в Париже. Концептуальное авто получит название THK LSR-05. Судя по опубликованным фото, это четырехместный купеобразный кроссовер, созданный для демонстрации последних технологических разработок компании.

Автомобиль оснащен тремя электродвигателями – два двигателя мощностью 125 л.с. каждый установлен на задних колесах, а один двигатель мощностью 295 л.с. расположился на передней оси. Перспективный электромобиль также оснащен активной подвеской, позволяющей уменьшать клиренс машины при индукционной зарядке.

Если концепт-кар будет хорошо воспринят аудиторией, то серийная версия купеобразного кроссовера должна появиться уже через пару лет.