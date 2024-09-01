От A.1 до FLiRT. В Минздраве рассказали, как ученые придумывали название для штаммов COVID-19

С момента обнаружения первого случая COVID-19 в Украине прошло уже более 4,5 лет. SARS-CoV-2 постоянно мутирует, и за это время мы видели множество его вариантов, таких как "Альфа", "Дельта", "Омикрон", "Кракен" и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Все началось с двух первых форм вируса - А и В, которые были обнаружены в Китае в конце 2019 года. Эти формы продолжали распространяться и мутировать, образуя новые варианты и субварианты. Для их обозначения ученые использовали такие обозначения, как A.1, B.2.27, B.1.351 и др.

Однако эти технические названия были сложными для понимания обычными людьми. Поэтому для упрощения восприятия начали использовать названия, указывающие на страну или регион, где эти варианты были впервые обнаружены, например, "британский" или "южноафриканский" варианты.

Географические названия вариантов COVID-19, хотя и упрощали понимание, могли привести к стигматизации стран. Поэтому в 2021 году ВОЗ внедрила новую систему именования, используя буквы греческого алфавита для вариантов, представляющих значительную угрозу. Так появились названия "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта".

Когда появился вариант "Омикрон", система стала менее эффективной. Омикрон объединил много вариантов и субвариантов, которые легко передавались и могли обходить иммунитет, что привело к путанице. Например, субвариант XBB.1.5, который быстро распространялся, получил название "Кракен", в честь мифического морского чудовища, чтобы лучше информировать общественность об угрозе.

Последним неофициальным названием, которое стало известно и в Украине, является "Пирола" (BA.2.86). Этот субвариант получил такое название не из-за его распространенности, как в случае с "Кракеном", а из-за наличия 30 мутаций.

Название FLiRT - это научное обозначение мутаций в шиповом белке (S-белке) вируса SARS-CoV-2. Мутировавшие позиции F456L, V1104L и R346T в этом белке могут помогать вирусу лучше избегать иммунной защиты.