От 50 тысяч гривен в месяц: банки договорились об ограничении карточных переводов

Документ, в частности, подписали Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк, а также две банковские ассоциации: Независимая ассоциация банков Украины и Ассоциация украинских банков.

Меморандум открыт для подписания всеми банками.

Лимиты на исходные переводы

Банки договорились вести ограничения на проведение исходящих переводов при отсутствии документального подтверждения доходов:

по клиентам "высокого" уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тысяч гривен в месяц;

по клиентам "среднего" и "низкого" уровня риска:

с 1 февраля 2025 года – в сумме до 150 тысяч гривен в месяц,

с 1 июня 2025 года – в сумме до 100 тысяч гривен в месяц.

Лимиты не касаются клиентов с подтвержденными источниками доходов, в том числе зарплатных клиентов, а также волонтеров.

Банки-участники введут ограничение на количество счетов, открытых в одной валюте для одного клиента, на уровне не более трех счетов для клиентов без документально подтвержденных источников доходов. Это не касается депозитных, кредитных счетов и счетов, открытых для использования клиентами программ государственной поддержки (єВідновлення, "Национальный кэшбек" и другие).

Подтверждение доходов

Документальное доказательство доходов предусматривает в т.ч. получение документов/информации в электронной форме, в частности, сформированные клиентом справки ОК5 и ОК7, налоговая декларация, зарплатные ведомости, подтверждение зачислений от государственных органов, и подтвержденные доходы членов семей, подтверждение волонтерской деятельности.

Клиенты, которые планируют переводы сверх установленного лимита в месяц, обязаны предоставить документальное подтверждение доходов при установлении/пересмотре деловых отношений. При документальном подтверждении источников доходов банки-участники будут устанавливать/отменять лимиты на операции в соответствии с финансовой возможностью таких клиентов, в т.ч. через контроль сумм поступлений на счета.

Группы риска

Согласно документу, банки введут прозрачные правила, начиная с надлежащей проверки клиентов, и проведение переводов для клиентов – физических лиц, а также для клиентов – физических лиц предпринимателей, с дифференциацией в зависимости от риск-профиля клиента и запланированного обращения по счету.

Банки-участники будут применять дифференцированный набор мер по надлежащему изучению клиентов при установлении деловых отношений и в процессе дальнейшего обслуживания:

по результатам выявления критерия или совокупности критериев, указывающих на "высокий" риск клиента, проходят усиленные меры надлежащей проверки в каждом конкретном случае;

по результатам выявления критерия или совокупности критериев, указывающих на "низкий" риск клиента, вводятся упрощенные меры надлежащей проверки (без документального подтверждения доходов), в том числе с плановым оборотом по счетам:

с 1 февраля 2025 года – в сумме до 150 тысяч гривен в месяц,

с 1 июня 2025 года – в сумме до 100 тысяч гривен в месяц.

Внедрение упрощенного метода вводится каждым банком самостоятельно в соответствии с собственными политиками.

Проверка ФОПов

Банки договорились, что для вновь созданных ФОПов (до 6 месяцев) с суммой годового дохода согласно 1 группе налогообложения (высокий риск) вводят углубленное изучение его бизнес деятельности при установлении деловых отношений (суть, масштаб и вид деятельности клиента, вид услуг/продуктов, за которыми клиент обращается в банк, объем финансовых операций, которые планирует проводить клиент в банке в течение месяца и т.п.) и усиленный мониторинг операций по счету в соответствии с суммой среднемесячного дохода/месяц по 1 группе налогообложения.

Для ФОПов на общей системе налогообложения или упрощенной системе 2-3-й группы будет происходить изучение клиента в соответствии с собственным риск-ориентированным подходом.