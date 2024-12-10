От 50 тысяч гривен в месяц: банки договорились об ограничении карточных переводов

Крупнейшие банки Украины подписали меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг". Самый низкий лимит переводов составит 50 тысяч гривен в месяц, а ограничения касаются всех переводов, в том числе через IBAN.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Документ, в частности, подписали Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк, а также две банковские ассоциации: Независимая ассоциация банков Украины и Ассоциация украинских банков.
Меморандум открыт для подписания всеми банками.
Банки договорились вести ограничения на проведение исходящих переводов при отсутствии документального подтверждения доходов:
по клиентам "среднего" и "низкого" уровня риска:
Лимиты не касаются клиентов с подтвержденными источниками доходов, в том числе зарплатных клиентов, а также волонтеров.
Банки-участники введут ограничение на количество счетов, открытых в одной валюте для одного клиента, на уровне не более трех счетов для клиентов без документально подтвержденных источников доходов. Это не касается депозитных, кредитных счетов и счетов, открытых для использования клиентами программ государственной поддержки (єВідновлення, "Национальный кэшбек" и другие).
Документальное доказательство доходов предусматривает в т.ч. получение документов/информации в электронной форме, в частности, сформированные клиентом справки ОК5 и ОК7, налоговая декларация, зарплатные ведомости, подтверждение зачислений от государственных органов, и подтвержденные доходы членов семей, подтверждение волонтерской деятельности.
Клиенты, которые планируют переводы сверх установленного лимита в месяц, обязаны предоставить документальное подтверждение доходов при установлении/пересмотре деловых отношений. При документальном подтверждении источников доходов банки-участники будут устанавливать/отменять лимиты на операции в соответствии с финансовой возможностью таких клиентов, в т.ч. через контроль сумм поступлений на счета.
Согласно документу, банки введут прозрачные правила, начиная с надлежащей проверки клиентов, и проведение переводов для клиентов – физических лиц, а также для клиентов – физических лиц предпринимателей, с дифференциацией в зависимости от риск-профиля клиента и запланированного обращения по счету.
Банки-участники будут применять дифференцированный набор мер по надлежащему изучению клиентов при установлении деловых отношений и в процессе дальнейшего обслуживания:
с 1 февраля 2025 года – в сумме до 150 тысяч гривен в месяц,
с 1 июня 2025 года – в сумме до 100 тысяч гривен в месяц.
Внедрение упрощенного метода вводится каждым банком самостоятельно в соответствии с собственными политиками.
Банки договорились, что для вновь созданных ФОПов (до 6 месяцев) с суммой годового дохода согласно 1 группе налогообложения (высокий риск) вводят углубленное изучение его бизнес деятельности при установлении деловых отношений (суть, масштаб и вид деятельности клиента, вид услуг/продуктов, за которыми клиент обращается в банк, объем финансовых операций, которые планирует проводить клиент в банке в течение месяца и т.п.) и усиленный мониторинг операций по счету в соответствии с суммой среднемесячного дохода/месяц по 1 группе налогообложения.
Для ФОПов на общей системе налогообложения или упрощенной системе 2-3-й группы будет происходить изучение клиента в соответствии с собственным риск-ориентированным подходом.
Напомним, Национальный банк Украины ввел лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" на полгода – 1 октября 2024 года до 1 апреля 2025 года. Лимит действует только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.