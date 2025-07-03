От 41,5 до 45: каким будет курс доллара осенью и до конца года, - прогноз аналитиков

Прогнозы аналитиков Dragon Capital, КИТ Group и Concorde Capital сходятся в одном: стремительных обвалов или взлетов не ожидается, но повышение давления на курс гривны возможно.

Аналитики КИТ Group, крупнейшего оператора рынка обмена валют, считают, что базовым сценарием остается курс в диапазоне 43-44,5 грн/доллар на конец года. Однако события могут развиваться по нескольким разным сценариям.

"Базовый сценарий на конец года - курс в диапазоне 43-44,5 грн/доллар с допустимыми ситуативными отклонениями в зависимости от развития внешних событий и действий регулятора", - отметили в КИТ Group.

В краткосрочной перспективе, до осени, возможен инерционно-стабильный сценарий с незначительными колебаниями. По оценкам компании, курс может остаться в пределах 41,5-42,5 грн/доллар, если не произойдет существенных внешних или внутренних шоков.

"В такой среде риски девальвации, безусловно, существуют. Но их реализация зависит от ряда внешних и внутренних факторов, это не является заранее определенным сценарием", - добавляют аналитики.

Подобные ориентиры озвучивают и специалисты Dragon Capital, которые недавно улучшили собственный прогноз благодаря "существенным объемам финансовой помощи".

"Мы ожидаем, что НБУ вернется к контролируемому и постепенному ослаблению гривны во втором полугодии, когда темпы инфляции начнут снижаться. Однако, учитывая существенные объемы финансовой помощи, мы повысили прогноз резервов НБУ до 59 млрд долларов (с 41 млрд долларов) и снизили прогноз курса на конец года", - сообщили в инвестгруппе.

На конец 2025 года в Dragon ожидают курс 44 грн/доллар, хотя ранее предполагали 45. Такой прогноз остается в силе при условии сохранения объемов помощи и прекращения активных боевых действий.

В Concorde Capital также не прогнозируют резких курсовых изменений. По словам руководителя аналитического департамента компании Александра Паращия, курс будет оставаться под контролем благодаря политике НБУ и относительной предсказуемости макрофинансовых показателей.

"Из-за этого среднегодовой курс составит около 42 гривен с небольшим отклонением в ту или иную сторону. Однако даже с учетом этих факторов мы исходим из того, что базовый сценарий остается неизменным", - отметил Паращий, добавив, что имеется в виду курс на уровне 44 грн/доллар на конец года.

В КИТ Group при этом не исключают сценария контролируемой девальвации, которая может использоваться как инструмент бюджетной поддержки.

"Нельзя исключать, что определенная контролируемая девальвация может рассматриваться как способ бюджетной балансировки. Однако лишь при условии, что она не спровоцирует ажиотажа и будет оставаться в пределах контролируемых ожиданий", - отмечают в компании.

Таким образом, консолидированный консенсус-прогноз ключевых финансовых и инвестиционных институтов определяет осенний и годовой диапазон курса доллара в пределах 41,5-45 грн.

Это ориентир, учитывающий как сохранение стабильности, так и потенциальное влияние внешних и внутренних рисков. Однако все эксперты подчеркивают: для обвала гривны, которого опасаются украинцы, предпосылок пока нет.