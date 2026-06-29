От +37 до +17: сколько продержится жара в Украине и когда ждать похолодания

Украину охватила мощная волна жары: сегодня, 29 июня, температура воздуха будет местами достигать +37 градусов. Однако уже к концу недели ситуация кардинально изменится.
Сколько будет продолжаться жара и когда ждать похолодания - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
По данным Укргидрометцентра, сегодня почти по всей стране дневная температура будет держаться выше 30 градусов. Жарче всего будет в западных областях - месяцами до +37 градусов, а также на севере - до +34 градусов. В Киеве также сегодня ожидается +34 днем.
На востоке немного прохладнее, дневной максимум сегодня +28 градусов.
Фото: погода в Украине (инфографика РБК-Украина)
Завтра в Украине тоже будет жарко. В западных областях до +36, на юге - до +35, в центральных и северных областях - до +34 градусов, а на востоке уже до +30 градусов. В Киеве завтра дневной максимум составит +33 градуса.
Дневной максимум выше 30 градусов продержится и в среду. Самая высокая температура будет в западных областях и на севере - до +34 градусов. В Киеве в среду будет до +33 градусов.
В четверг жара начнет отступать. В западных областях максимум ожидается +28 градусов, а вот на востоке уже пригреет до +32 градусов. В Киеве все еще будет держаться температура +33, а в центральных областях местами возможно и до +34 градусов.
Ощутимо прохладнее станет в пятницу, местами также ожидается дождь. Так, в западных областях температура луны упадет до комфортных +22 градусов. В Киеве ожидается дождь и до +28 градусов.
А вот на юге и востоке все еще будет жарко - до +34 градусов и без осадков.
Фото: погода в Украине на 4 июля (скриншот)
В субботу по всей стране, кроме востока, температура опустится ниже 30 градусов и почти везде будет дождь. В Киеве будет прохладнее всего - температура опустится до +17 градусов.