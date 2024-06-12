От 34 до 170 гривен. 5 самых маленьких штрафов за нарушение ПДД

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Штраф за несоблюдение маршрута

Согласно статье 133 часть 3 КУоАП, водитель автобуса или маршрутного такси может получить штраф в случае несоблюдения маршрута движения или не заездом на автостанцию или автовокзал. В частности, если такой заезд предусмотрен расписанием движения. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 34 гривен.

Этот штраф может быть применен, когда:

автобус не остановился на всех остановках, предусмотренных расписанием;

маршрутное такси отклонилось от определенного маршрута;

автобус или маршрутное такси не заехали на автостанцию (автовокзал), хотя это было предусмотрено расписанием.

При этом штраф может быть наложен как на водителя автобуса, так и на перевозчика. В случае повторного нарушения в течение года штраф может быть увеличен до 170 гривен.

Штраф за отсутствие таксометра в такси

Согласно статье 133-1 КУоАП, осуществление перевозок пассажиров такси, в которых не установлен или не работает таксометр, влечет за собой наложение штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас этот штраф составляет 51 гривну.

Штраф за превышение пассажиров транспорта

Согласно Правилам дорожного движения, водителям маршрутных такси запрещается перевозить пассажиров сверх максимального количества, установленного для данного транспортного средства.

Перевозка пассажиров сверх нормы влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 170 гривен.

Штраф за перевозку пассажиров свыше 500 км одним водителем

Согласно статье 121-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, перевозка пассажиров на автобусном маршруте протяженностью более пятисот километров одним водителем влечет за собой наложение штрафа в размере десяти необлагаемых минимумов доходов граждан. На сегодняшний день эта сумма составляет 170 гривен.

Штраф за невыполнение требования остановиться

Если водитель не остановился по требованию полицейского или инспектора по безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка ВСУ (для водителей военных транспортных средств), то может получить штраф в в размере девяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас сумма штрафа составляет 153 гривны.

Однако водитель также может остаться без водительского удостоверения на срок от трех до шести месяцев.