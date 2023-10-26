От -24 до +29. Синоптики рассказали, каким может быть ноябрь в Украине

В разные годы погода в последний месяц осени в Украине была разной - от сильных морозов до августовских "плюсов". Синоптики, исходя из многолетних наблюдений, составили "сценарий" для ноября 2023 в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

По наблюдениям синоптиков, обычно погода в ноябре в Украине бывает следующей:

средняя месячная температура составляет 0-4 ° тепла, в Закарпатье и юге страны до 9 ° тепла;

абсолютный максимум температуры составляет 6-24 ° тепла, в Черновицкой, Закарпатской, центральных, южных областях и в Крыму местами 25-29 °;

абсолютный минимум температуры - 15-24° мороза, в северных, Днепропетровской, Запорожской, восточных областях и горных районах местами 25-31° мороза, на юге Крыма и Одесщины 8-13° мороза;

среднее месячное количество осадков составляет 35-63 мм, в Карпатах, горах Крыма и Закарпатье местами 70-108 мм (на высокогорье до 135 мм), в Луганской, Днепропетровской области, Прикарпатье и юге страны местами 29-34 мм.

Прогноз на ноябрь 2023 в Украине: средние показатели

Средняя месячная температура предполагается 2-7° тепла, что близко к норме. Месячное количество осадков ожидается 34-65 мм, в горах Крыма и местами в Карпатах до 100 мм, что в пределах нормы, только в северо-восточных областях - 28-32 мм, что несколько меньше нормы.

Ранее РБК-Украина уже рассказывало о погоде на ноябрь 2023 в Украине. Так, температура опустится до +3 градусов, а к концу месяца придут "минусы". При этом ноябрь 2023 будет точно теплее, чем ноябрь в прошлом году.