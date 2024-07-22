От 14 тысяч долларов: ТОП-5 доступных кроссоверов украинского рынка

Наверное, для начала нужно напомнить, что кроссовер – это автомобиль, который по своим возможностям находится на грани двух классов. А кроссовер в настоящем понимании – это машина на платформе легкового авто, но с отдельными чертами транспорта для бездорожья. От брутальных "проходимцев" эти кроссоверы позаимствовали увеличенный клиренс, большие колеса и кузов типа универсал, но с немного укороченной кормой. Силовые агрегаты и другая техническая утварь в них обычно от близких по размерам легковушек.

Opel Crossland, от 783 000 грн

Компактный автомобиль с полным комплектом знаменитых немецких качеств и свежим дизайном. Даже в стартовой комплектации Edition он имеет богатый набор опций и резвый на ходу 1,2-литровый бензиновый мотор. К единственному двигателю предлагается на редкость большой выбор трансмиссий – 5-ти или 6-ступенчатая механическая коробка передач или 6-ступенчатая АКП. Машина компактная (4,2 м), но достаточно вместительная, предлагая в пятиместный салон багажник на 410 л объема. Полноприводной версии нет, но это касается и других моделей в нашей подборке.

Skoda Kamiq, от 955 179 грн

Особо представлять этот один из самых популярных в Украине брендов, вероятно, не стоит. Компактный Kamiq (4,2 м) сочетает традиционную чешскую практичность с немецким качеством. В моторной линейке два надувных бензиновых мотора, 1,0 TSI и 1,5 TSI на 115 и 150 л.с. в соответствии. Трансмиссия исключительно автоматическая, это один и тот же преселективный робот DSG на 7 ступеней. С топовым для Украины мотором 1.5 TSI кроссовер чрезвычайно быстрый, но для полноты гаммы практичным поклонникам чешской марки не хватит дизельного двигателя.

MG One, от 952 936 грн

Британско-китайский бренд на этот раз попал в нашу подборку с довольно большим кроссовером (около 4,6 м). Важное отличие от конкурентов – полнолитражный 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 167 л.с. и крутящим моментом целых 275 Нм, которые не снились многим конкурентам. Так что разгон до первой сотни легкий и непринужденный – за 8,8 с, что очень неплохо для такого уважаемого авто. Доступна только автоматическая трансмиссия в виде вариатора CVT. MG One по-взрослому укомплектован продвинутыми системами комфорта и безопасности, в том числе и элементами "автопилота".

Renault Captur, от 890 200 грн

Стильный "француз" – уже третий кроссовер с длинной 4,2 м в нашей подборке. Машина выразительна и ориентирована явно на асфальт. Единственный на все случаи бензиновый двигатель имеет объем 1,3 л и непосредственный впрыск бензина, подкрепленный турбонадувом. Правда, некоторое разнообразие дают два варианта его мощности (130 и 155 л.с.). Трансмиссия безальтернативно автоматическая, это модный 7-ступенчатый робот EDC с двумя сцеплениями. Фирменная особенность Captur – вариант заводской покраски в два цвета.

Chery Tigo 4, от 615 000 грн

Самый дешевый в нашей компании автомобиль, хотя по облику этого не скажешь. Машина небольшая (4,3м) и с характерной внешностью в актуальном стиле. Двигатель – редкий по сей день классический полнолитражный атмосферник, 1,5-литровый и мощностью 113 л.с. Трансмиссия по выбору механическая или автоматическая (вариатор CVT), версии с приводом 4х4 нет – собственно, как и у большинства моделей этого сегмента. Интерьер удивляет взвешенным и продуманным дизайном, ранее нечасто встречавшимся на машинах из Поднебесной.

Кратко

Важнейший плюс кроссоверов этого типа – в их ходовых характеристиках. Какие именно на грани классов: это машины для асфальта, но с несколько повышенными возможностями по проходимости благодаря геометрии кузова. Однако, имейте в виду, что за возможность смело штурмовать бордюры и кататься пыльными проселками вам придется доплачивать дважды – и в кассе автосалона, и в процессе, что называется, эксплуатации. Ведь содержание кроссовера-паркетника обходится дороже обычной легковушки из-за большего расхода горючего, более дорогих шин, мойки по тарифам "джипа" и т.д. Правда, в противовес большим затратам остается еще большая статусность кроссовера, оценить которую в деньгах мы не беремся.