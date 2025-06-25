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Что значит годовая процентная ставка в 3600% и мошенничество ли это? Объяснение эксперта

Украина, Среда 25 июня 2025 09:32
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Что значит годовая процентная ставка в 3600% и мошенничество ли это? Объяснение эксперта Фото: как работает реальная математика займа (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

1% в день - звучит не слишком угрожающе. Но стоит подписать договор с микрофинансовой организацией, и вы видите уже - 3678,34% годовых. Стоит ли воспринимать эти цифры как манипуляцию? И что означают эти цифры на самом деле?

РБК-Украина разбиралось в теме на основе данных регулятора и аналитических оценок участников рынка.

Что такое XIRR и почему она дает 3600%, а не 365%

Суть проблемы - не в маркетинговом заблуждении, а в формуле, которую обязывает использовать Национальный банк Украины. Это формула XIRR - и именно она "раздувает" обычные проценты до космических значений.

Формула XIRR (Extended Internal Rate of Return) используется для расчета реальной годовой процентной ставки (РГПС). Ее главная идея - учесть все платежи, их точные даты и "эффект времени", то есть потенциальное реинвестирование каждого платежа.

Иначе говоря, она трактует кредит так, будто каждая ваша гривна, которую вы вернули, сразу приносит прибыль кредитору и дальше "работает", как новый кредит. В этом и возникает арифметический парадокс.

Пример для понимания общей логики:

Вы берете 1000 грн под 1% в день. За месяц набегает примерно 300 грн, за год - 3650 грн. Это - 365% годовых. Но по XIRR ставка получится 3678,34% годовых.

То есть цифра в договоре настоящая, но она вызывает неправильное впечатление у тех, кто не знаком с особенностями финансовой математики.

Объяснение эксперта

Как отмечает Сергей Синченко, СЕО Moneyveo, закон обязывает указывать стоимость кредита в виде РРПС, однако формула, утвержденная НБУ, формально корректна, но фактически искажает восприятие стоимости микрокредита. "Например, ставка в 1% в день дает 365% годовых, но по методике XIRR - более 3600%. Это не мошенничество, а особенность математической модели, которая не понятна для большинства потребителей", - добавляет он.

Синченко подчеркивает, что использование такой методики, хотя и соответствует формальным требованиям, на практике затрудняет прозрачную коммуникацию с клиентами и может вызвать недоверие ко всему рынку. Вместе с тем, формула, призванная обеспечить понятность, часто работает против компаний, которые действуют открыто.

В частности, если МФО не прячет комиссий, не добавляет "страховки" или "услуги в подарок" - ее реальная ставка выше. А компания, которая распределяет расходы на мелкие платежи, демонстрирует более выгодные условия, хотя конечная сумма для клиента больше.

Что можно изменить

Синченко считает, что саму идею РРПС отменять не стоит - но ее нужно адаптировать для потребительских кредитов.

"Для простых кредитов без скрытых платежей целесообразно указывать упрощенную годовую ставку, рассчитанную как соотношение общих расходов к телу кредита. То есть - 3650 грн в год за 1000 грн - 365% годовых. Просто и понятно", - убежден СЕО Moneyveo.

Такая формула позволит потребителю лучше ориентироваться на рынке и не путаться в высоких технических значениях. Доверие возникает там, где условия понятны не только аудитору или финансовому аналитику, но и обычному клиенту.

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