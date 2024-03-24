От 0 ночью до +15 днем. Синоптики рассказали о погоде в Украине сегодня

Погода в Украине сегодня будет достаточно неоднородной – как по осадкам, так и по температуре воздуха. После ночи, когда температура в некоторых регионах Украины упала до "критического" 0, вероятен скачок до +15, хотя без дождей не обойдется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Температура ночью 3-8° тепла, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской области и Крыму около 0°; днем 7-12° тепла, на юге и востоке страны до 15°", - рассказали синоптики.
В западных, северных, днем и большинстве центральных и Одесской областях дождь, на остальной территории без осадков. Ветер южный с переходом в западных и северных областях на северо-западный, 5-10 м/с.
"На высокогорье Карпат мокрый снег и дождь; температура в течение суток 0-5° тепла", - отмечают синоптики.
В начале апреля 2024 в Украину вернется тепло, а небо будет ясным и солнечным. Осадков будет мало, а температура воздуха станет постепенно расти и будет достаточно тепло. Однако в начале второй декады ожидается несколько дней похолодания и дожди.
В свою очередь, првая декада мая 2024 в Украине начнется с умеренного весеннего тепла. Возможна влажная погода, но без сильных и затяжных дождей. Температура воздуха немного повысится, есть возможность кратковременных дождей. А вот в конце мая украинцев возможен неприятный сюрприз в виде похолодания и заморозков.
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