ua en ru
Чт, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Выжимают россиян с позиций. Нацгвардейцы сообщили об успехах на юге

Четверг 28 сентября 2023 11:42
UA EN RU
Выжимают россиян с позиций. Нацгвардейцы сообщили об успехах на юге Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Воины Национальной гвардии имеют успехи на Мелитопольском направлении. Закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Нацгвардии Николая Уршаловича на брифинге.

По словам Уршаловича, российские террористы пытаются замедлить наступление подразделений. Только за неделю было осуществлено:

  • 12 авиационных ударов;
  • 2 удара дронами-камидкадзе;
  • около 515 артиллерийских обстрелов.

"Вместе с тем штурмовые отряды 15-й бригады оперативного назначения имеют успех в южном направлении. Продолжают выдавливать врага с занимаемых позиций. Закрепляются на достигнутых рубежах", - добавил представитель Нацгвардии.

Ситуация на фронте

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские воины вышли на линию окопов к западу от Вербового Запорожской области и вероятно совершили прорыв с бронетехникой на линии Роботино-Вербовое.

Тем временем украинские и российские источники подтверждают передислокацию "вагнеровцев" в районе Бахмута. В то же время, аналитики считаются, что наемники столкнулись с проблемами в организации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
РФ ночью атаковала Украину дронами-камикадзе: силы ПВО сбили 34 "Шахеда"
РФ ночью атаковала Украину дронами-камикадзе: силы ПВО сбили 34 "Шахеда"
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых