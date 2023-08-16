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"Взрывные подарки" для россиян. Пограничники показали, как уничтожают врага под Бахмутом

Фото: пограничники показали, как уничтожают оккупантов под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники ликвидировали российских захватчиков на Бахмутском направлении. Защитники использовали для этого дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

"На Бахмутском направлении пограничники ударно работают дронами", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео зафиксировано, как аэроразведка пограничников сначала обнаружила российских оккупантов. Затем защитники с дрона сбросили на врагов взрывчатку.

 

Бои на Бахмутском направлении

Следует отметить, что Бахмут в течение месяцев оставался эпицентром боевых действий. Сейчас активные бои идут на флангах на Бахмутском направлении. Сам город находится под контролем оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, наши воины ведут наступательные действия южнее города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах. В свою очередь оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции.

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