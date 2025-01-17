Опасный тренд из TikTok. Во Львове трое детей получили глубокие ожоги лица

Львовские медики предупреждают о новой опасной тенденции среди детей, которая распространяется в соцсети TikTok. Школьники мастерят самодельные взрывчатки, так называемые "петарды", и получают серьезные травмы.

В детскую больницу святого Николая Первого медобъединения Львова попали трое мальчиков в возрасте 10, 11 и 15 лет.

Как работает опасный "тренд"

Дети находили пошаговую инструкцию в сети в TikTok, они использовали пластиковую бутылку, воду, шарики из фольги и средство для очистки труб. Химическая реакция внутри бутылки приводит к ее взрыву, но вместо ожидаемого "эффекта" дети получают серьезные ожоги лица и глаз.

11-летний мальчик со Львовской области рассказал врачам, что решил повторить опасный эксперимент после того, как увидел других подростков, которые делали то же самое на улице. В момент взрыва содержимое бутылки попало ему прямо в лицо.

Фото: Львовский городской совет

"Больше всего страдают глаза, ведь там ткани самые тонкие. Уже трем детям за неделю мы оказали помощь. У всех них, к сожалению, останутся рубцы на лице", - рассказала Галина Саян, руководитель Городского центра термической травмы и ожоговой хирургии.