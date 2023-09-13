Взорвалось красиво. Пограничники ударили по минным заграждениям оккупантов под Купянском

"Пограничники держат врага в тонусе на Купянском направлении", - говорится в сообщении.

В частности, бойцы "Стальной границы" из автоматического гранатомета Мk19 попали прямо в минно-взрывные заграждения оккупантов.

Ситуация на Купянско-Лиманском направлении

Как рассказал утром спикер Генштаба Андрей Ковалев, на Лиманском и Купянском направлениях российские захватчики продолжают обстреливать позиции ВСУ. За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.

При этом, по мнению экспертов, бои на Лимано-Купянском направлении могут обостриться, поскольку россияне стягивают на этот участок фронта дополнительные силы. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.