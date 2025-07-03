Взрывы под Житомиром: опубликованы новые подробности и фото последствий
Вчера, 3 июля, вблизи Житомира прогремели громкие взрывы. В результате погибло два человека, также более 80 человек получили ранения различной тяжести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"К сожалению, погибли 2 человека: их тела из-под завалов достали спасатели. Сейчас известно о 82 пострадавших. В больницах находятся 38 граждан, среди них - 4 детей", - отметили в ГСЧС.
Спасательные работы
Также сообщается, что во время проведения работ из разрушенного дома чрезвычайники спасли девочку ориентировочно 4 лет: с различными травмами ее вынесли из дома и передали медикам.
Также спасатели оказали помощь различного характера 15 людям, в частности, эвакуировали из разрушенных домов и передали их медикам. Кроме того, работники ГСЧС совместно с представителями органов власти эвакуировали из села 78 жителей.
Повреждения от взрывов
По предварительным данным, повреждено около 99 частных жилых домов и линии электропередач. Без электроснабжения осталось 700 домохозяйств. Пожарным удалось укротить несколько пожаров, возникших после взрывов.
Сообщается, что на месте происшествия работали 106 спасателей, психологи и 25 единиц техники, медики, полиция, а также волонтеры Отряда быстрого реагирования областной организации Украинского Красного Креста и другие соответствующие службы.
Взрывы возле Житомира 2 июля
Напомним, вчера, 2 июля, около 18:00 на трассе Киев-Чоп, недалеко от города Житомир произошел масштабный взрыв. Сначала СМИ сообщали, что взрыв произошел на АЗС, но позже местные власти опровергли это и заявили, что инцидент произошел на двух предприятиях.
Подробнее о том, что известно о взрыве - читайте в материале РБК-Украина.
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