Взрывы в Кременчуге: детали

Местные жители Кременчуга слышали звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное .
На территории Полтавской области объявлена воздушная тревога.
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Воздушные силы сообщают, что наблюдается несколько групп ударных БПЛА в Полтавской области направлением на Кременчуг.
В сентябре россияне обстреляли Кременчуг ракетами. Удар был нанесен по гражданской инфраструктуре города. Есть пострадавшие.
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