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Взрывы в Кременчуге: детали

Фото: иллюстративное фото (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Местные жители Кременчуга слышали звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное .

На территории Полтавской области объявлена воздушная тревога.

Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)

Обновлено 00:05

Воздушные силы сообщают, что наблюдается несколько групп ударных БПЛА в Полтавской области направлением на Кременчуг.

Взрывы в Кременчуге

В сентябре россияне обстреляли Кременчуг ракетами. Удар был нанесен по гражданской инфраструктуре города. Есть пострадавшие.

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