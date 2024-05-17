Взрывы в Краснодарском крае: на НПЗ в Туапсе произошел пожар из-за удара дронов

В сети показали кадры с огненным ЧП на заводе и дымом, который валит над объектом из-за пожара. А еще - сам момент удара БПЛА.

В российских Telegram-каналах рассказывают о работе ПВО в этом городе из-за беспилотников, и что звучит сигнал сирены. Местные жители говорят, что атака дронов была именно на Туапсинском НПЗ.

При этом представители местных властей подтверждают атаку дронов на нефтезавод, где "в результате падения" одного из двух БПЛА "произошла вспышка на территории НПЗ".

Также утверждается, что экстренные службы приступили к тушению и пожар локализован. По предварительной информации, "пострадавших нет".

Также в сети появились сообщения местных жителей, что в городе есть перебои со связью.

Пожар на НПЗ в Туапсе Краснодарского края 17 мая (фото: t.me/astrapress)

Ночные взрывы в Новороссийске и Краснодарском крае

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 мая в городе Новороссийск (Краснодарский край, РФ) прозвучала серия взрывов из-за атаки дронов. Также сообщалось, что удар беспилотников пришелся по порту.

Отметим, что российское издание Astra писало, что местные жители насчитали 33 беспилотника и более 35 взрывов. При этом губернатор Краснодарского края говорил о "подавлении" силами ПВО 10 беспилотников. Также, по его словам, из-за падения обломков БПЛА возникли локальные возгорания. Обошлось без пострадавших.

Между тем в Z-пабликах и заявлениях российских "военкоров" рассказывали о "прилетах" в Новороссийске. В прессе пишут, что в городе было перекрыто движение по Магистральной улице после ночной атаки.