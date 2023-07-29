В ходе расследования взрыва в Шевченковском райсуде Киева было сообщено о подозрении пяти правоохранителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
О подозрении сообщили
Согласно данным следствия, 5 июля 2023 года подозреваемые участвовали в этапировании подсудимого в помещение райсуда.
Фото: Взрыв в Шевченковском райсуде: сообщено о подозрении правоохранителям (t.me/pgo_gov_ua)
"Во время пребывания в СИЗО и перевозке арестанта в суд ответственные должностные лица ГУ "Киевский следственный изолятор" и Нацгвардии не проводили его личный обыск и не проверяли вещи. В помещении суда арестант применил взрывчатые средства. Это привело к его гибели, ранению сотрудников полиции и повреждению помещения и имущества суда", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что подсудимый длительное время готовился к побегу и кустарно изготавливал несколько самодельных взрывных устройств. Он хотел взорвать их в помещении суда и убежать, используя панику.
"В камере, где содержался мужчина, были обнаружены остатки двух взрывчатых веществ. Они идентичны тем, что были использованы в помещении Шевченковского суда", - добавляет Офис генерального прокурора.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
5 июля, в Шевченковском райсуде Киева произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще двое - были ранены. Подозреваемым в совершении взрыва является бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк. Он был обвинен в подрыве гранаты возле Верховной рады 31 августа 2015 года. С того момента Гуменюк находился в СИЗО.
Более подробно о Гуменюке можете узнать в материале РБК-Украина.
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