О подозрении сообщили

трем сотрудникам ГУ "Киевский следственный изолятор". Им инкриминируют служебную халатность;

двум военнослужащим Национальной гвардии Украины. Им инкриминируют нарушение уставных правил караульной службы или патрулирования.

Согласно данным следствия, 5 июля 2023 года подозреваемые участвовали в этапировании подсудимого в помещение райсуда.

Фото: Взрыв в Шевченковском райсуде: сообщено о подозрении правоохранителям (t.me/pgo_gov_ua)

"Во время пребывания в СИЗО и перевозке арестанта в суд ответственные должностные лица ГУ "Киевский следственный изолятор" и Нацгвардии не проводили его личный обыск и не проверяли вещи. В помещении суда арестант применил взрывчатые средства. Это привело к его гибели, ранению сотрудников полиции и повреждению помещения и имущества суда", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что подсудимый длительное время готовился к побегу и кустарно изготавливал несколько самодельных взрывных устройств. Он хотел взорвать их в помещении суда и убежать, используя панику.

"В камере, где содержался мужчина, были обнаружены остатки двух взрывчатых веществ. Они идентичны тем, что были использованы в помещении Шевченковского суда", - добавляет Офис генерального прокурора.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Взрыв в киевском суде

5 июля, в Шевченковском райсуде Киева произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще двое - были ранены. Подозреваемым в совершении взрыва является бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк. Он был обвинен в подрыве гранаты возле Верховной рады 31 августа 2015 года. С того момента Гуменюк находился в СИЗО.

Более подробно о Гуменюке можете узнать в материале РБК-Украина.