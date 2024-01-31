Взрыв в райсуде Киева: будут судить шестерых сотрудников столичного СИЗО

В отношении шести сотрудников Киевского следственного изолятора направили обвинительные акты. Их будут судить за служебную халатность и подлог документов, в результате чего арестанту удалось пронести в здание суда самодельные взрывные устройства и взорвать их.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
"Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона направили в суд обвинительные акты в отношении шести сотрудников ГУ "Киевский следственный изолятор", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трем обвиняемым инкриминирована служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, еще трем - служебный подлог.
"Установлено, что из-за служебной халатности сотрудников следственного изолятора и конвойной службы 5 июля 2023 арестант вынес из ГУ "Киевский следственный изолятор" и пронес самодельные взрывные устройства в Шевченковский районный суд", - информируют в Офисе генпрокурора.
Впоследствии в помещении суда подсудимый привел его в действие, что привело к его гибели, а также ранению сотрудников полиции и повреждению помещения и имущества суда.
Оказалось, что сотрудники Киевского следственного изолятора передали арестанта конвойной службе Нацгвардии без обыска.
Сотрудники конвойной службы тоже не провели личный обыск и не проверили его вещи перед тем, как доставить в суд.
Кроме того, три работника следственного изолятора в течение длительного времени подделывали обязательные акты обысков камерных помещений, хотя фактически проверки не проводились.
"Таким образом, удерживаемые имели возможность пользоваться запрещенными вещами и предметами", - отмечают в ведомстве.
"В ходе расследования во время обысков в камере, где содержался обвиняемый, изъяты глицерин, канифоль, электрические провода и другие химические вещества. Часть из них, согласно выводу экспертизы, входила в состав самодельных взрывных устройств, которые сдетонировали в суде", - утверждают в Офисе генпрокурора.
Напомним, вчера, 5 июля, в здании Шевченковского районного суда раздался взрыв. Впоследствии выяснилось, что подозреваемым в его осуществлении был Игорь Гуменюк, который в 2015 году бросил гранату в группу нацгвардейцев под стенами Верховной рады.
Как стало известно после инцидента, судебное разбирательство дела Игоря Гуменюка длилось почти восемь лет. Одна из основных причин - ходатайства стороны защиты.
Более подробно о Гуменюке можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.