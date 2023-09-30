Взрыв под Ивано-Франковском: прорвало нефтепровод, есть пострадавшие

Порыв нефтепровода, как рассказали в ГСЧС, произошел вблизи села Стрымба Надворнянского района. В результате порыва произошел разлив нефтепродуктов, после чего вспыхнул пожар, перекинувшийся на частный дом.

"По предварительной информации пострадали 3 человека. Сейчас задвижки на нефтепроводе перекрыты. На месте работают спасатели", - отметили в ГСЧС.

Взрыв под Ивано-Франковском

Сегодня днем местные Telegram-каналы опубликовали фото и видео из села Стрымба, расположенного в 30 километрах от Ивано-Франковска.

Поначалу очевидцы говорили, что якобы произошел взрыв газопровода, однако позже уточнили, что взорвалось что-то "связанное с нефтью".

В ГСЧС Украины в комментарии РБК-Украина заявляли, что на место инцидента выехали бригады спасателей, но конкретной информации к тому времени предоставить не могли.

Фото и видео с места происшествия и все, что известно о взрыве в Прикарпатье, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

Напомним, на днях взрыв произошел на газопроводе в Полтавской области. Тогда во время воздушной тревоги случилась разгерметизация на магистральном газопроводе в Лубенском районе.