"Выбрала борьбу за свободу Украины". В Киеве попрощались с военной Наталией Кузнецовой (фото)

Столица простилась с Наталией Кузнецовой

Прощание с 31-летней Наталией Кузнецовой прошло в Киеве в Михайловском Златоверхом монастыре. На похороны собралось много украинцев, как гражданских, так и военных. Люди на прощание пришли с цветами и национальными флагами.

Прощание с Наталией Кузнецовой (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

После отпевания в соборе украинцы простились с военной на Майдане, выкрикивая лозунги "Слава Украине", "Героям слава". Также близкие Натальи произнесли прощальную речь.

Прощание с Наталией Кузнецовой (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Что известно о военной

Наталья Кузнецова родом из Кировоградской области, училась в Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана. Долгое время проживала в Чернигове.

Во время Революции Достоинство присоединилось к "Правому сектору". В 2023 году военную наградили орденом "За мужество" III степени.

"Наталья была красивая, умная, смелая - настоящая козачка. Она могла бы смело сделать успешную карьеру в Киеве или любом городе, но выбрала борьбу за свободу Украины", - написал военный Михаил Ухман.

Наталья была замужем за офицером Всеукраинской организации "Тризуб" им. Степана Бандеры, младшим сержантом 67 отдельной механизированной бригады Виктором Панаско с позывным "Иранцем". Он погиб под Бахмутом в мае 2023 года.

Известно, что женщина скончалась от огнестрельного ранения в области виска 26 августа в селе Приморское в Одесской области.

Наталья Кузнецова была награждена орденом "За мужество" III степени (фото: Facebook/Наталія Кузнецова)