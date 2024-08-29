"Выбрала борьбу за свободу Украины". В Киеве попрощались с военной Наталией Кузнецовой (фото)

В Киеве 29 августа простились с военной 67-й отдельной механизированной бригады и руководительницей Черниговской отделения "Правого сектора" Наталией "Иранкой" Кузнецовой, которая трагически погибла накануне.
РБК-Украина рассказывает о том, как прошло прощание с военной.
Прощание с 31-летней Наталией Кузнецовой прошло в Киеве в Михайловском Златоверхом монастыре. На похороны собралось много украинцев, как гражданских, так и военных. Люди на прощание пришли с цветами и национальными флагами.
После отпевания в соборе украинцы простились с военной на Майдане, выкрикивая лозунги "Слава Украине", "Героям слава". Также близкие Натальи произнесли прощальную речь.
Наталья Кузнецова родом из Кировоградской области, училась в Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана. Долгое время проживала в Чернигове.
Во время Революции Достоинство присоединилось к "Правому сектору". В 2023 году военную наградили орденом "За мужество" III степени.
"Наталья была красивая, умная, смелая - настоящая козачка. Она могла бы смело сделать успешную карьеру в Киеве или любом городе, но выбрала борьбу за свободу Украины", - написал военный Михаил Ухман.
Наталья была замужем за офицером Всеукраинской организации "Тризуб" им. Степана Бандеры, младшим сержантом 67 отдельной механизированной бригады Виктором Панаско с позывным "Иранцем". Он погиб под Бахмутом в мае 2023 года.
Известно, что женщина скончалась от огнестрельного ранения в области виска 26 августа в селе Приморское в Одесской области.
Читайте также о том, что на фронте погибла медик Александра Мулькевича.
Раньше мы писали о том, что на фронте погиб 27-летний пилот Александр Мигуля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.