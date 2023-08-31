RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Выборы" на захваченной части Украины: СБУ установила несколько тысяч организаторов

Фото: СБУ установила несколько тысяч организаторов фейковых выборов во временно оккупированных регионах Украины (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ установила более 3,5 тыс. организаторов и участников так называемых "выборов" во временно оккупированных регионах Украины. Захватчики прибегают к разному роду принуждению, чтобы заставить людей прийти и проголосовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Установлено, что представителям так называемых "избиркомов" захватчики обещают денежное вознаграждение в размере от 10 тыс. российских рублей.

"Чтобы создать видимость "избирательного процесса", Кремль поручил своим гауляйтерам обеспечить максимальную явку местных жителей в места "голосования", - рассказали в ведомстве.

Так, например, в Бердянске российские захватчики и их приспешники заставляют главных врачей медицинских учреждений направить для участия в фейковых выборах 100% медперсонала.

Кроме того, рашисты планируют проводить подворовые обходы местных жителей для сбора подписей за "нужных кандидатов". Сбор "голосов" хотят проводить в присутствии вооруженных представителей оккупационной полиции РФ.

По всем фактам продолжаются расследования в рамках уголовных производств, начатых следователями Службы безопасности по двум статьям:

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Вместе с тем, Служба безопасности призывает граждан Украины, которые находятся на временно оккупированной части Украины, не участвовать в фейковом плебисците и тем самым не действовать в пользу агрессора.

"Выборы" оккупантов

Россияне хотят провести "выборы" на временно оккупированных территориях Украины в зависимости от региона до 10 сентября. По данным британской разведки, таким образом РФ хочет показать захваченные территории как свои "неотъемлемые части". При этом, учитывая проваленную паспортизацию, россияне даже позволяют украинцам "голосовать" без паспорта РФ.

Добавим, что накануне фейковых выборов в некоторых городах случились ЧП на избирательных участках оккупантов. В частности, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области взорвали предвыборный региональный штаб "Единой России".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины