Выборы без выбора. Как Путин устроил себе новый срок и что ждать после его "победы"

При подготовке материала использовались: публикации BBC, Bloomberg, The Wall Street Journal, "Медузы", колонка российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы для The Washington Post, доклад российского движения в защиту прав избирателей "Голос", комментарии эксперта Александра Мусиенко и политолога Владимира Фесенко.

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Как будут проходить "выборы Путина"

Основное голосование пройдет с пятницы по воскресенье, то есть 15-17 марта. Впервые на президентских выборах в России избирательные участки будут открыты три дня вместо одного. Этот механизм отработали еще на референдуме по конституционным реформам 2020 года, которые "обнулили" сроки Путина и позволили ему занимать пост вплоть до 2036-го.

Это также первые президентские выборы с использованием дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Опция доступна почти в 30 российских регионах и оккупированном Крыму. С ее помощью Кремль добивается рекордной явки и, как пишет BBC, использует админресурс, чтобы нагнать на онлайн-волеизъявление не только бюджетников, но и сотрудников госкорпораций.

Голосование также пройдет в оккупированных с 2014 и 2022 годов четырех областях Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, хотя российские войска не контролируют их полностью. Досрочная процедура там стартовала еще в конце февраля и продолжается прямо сейчас.

Подробнее об этом читайте в материале "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина".

К россиянам, которые проживают в населенных пунктах без избирательных участков, приедут передвижные урны. Право на голос есть у любого гражданина России старше 18 лет, не отбывающего тюремное заключение по уголовному делу. По данным ЦИК, на территории РФ и в подконтрольных частях Украины насчитывается 112,3 млн избирателей, еще почти 2 млн проживают за рубежом. Как выяснила "Медуза", администрация Путина хочет видеть высокую явку на уровне 70-80%. Согласно последним данным государственного центра ВЦИОМ, расчетный показатель составляет 71%.

Завтра, 14 марта, завершается предвыборная агитация на телеканалах, в печатных и сетевых изданиях. После трех дней голосования начнут подводить итоги. Ожидается, что результаты объявят не позже 28 марта.

Символика "выборов Путина" (фото Getty Images)

Кампанию уже называют самой бессодержательной и скупой на информацию. Как следует из доклада движения "Голос", по сравнению с 2018 годом федеральные и региональные СМИ уделяют мало внимания сюжетам о выборах. А независимые журналисты в частных беседах признают, что "выборы не являются выборами", "освещать нечего, анализировать шансы зарегистрированных кандидатов бессмысленно".

По оценке "Голоса", предвыборные дебаты лишь имитировали дискуссию. Путин отказался от них, остальные кандидаты участвовали редко, а в некоторых регионах даже не направляли на дебаты своих представителей. При этом темы подбирались максимально неконфликтные и не затрагивающие действительно значимые проблемы.

Что известно о "конкурентах" и почему нет оппозиции

Путин правит Россией более двух десятилетий и все опросы показывают, что он пользуется подавляющей поддержкой и без проблем обеспечит себе новый президентский срок. При таких раскладах 71-летний диктатор останется у власти как минимум до 2030 года.

Под его правлением Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, что отдалило Москву от Запада. А также приняла политику продвижения "традиционных ценностей", расправилась с оппозицией и независимыми СМИ. Примечательно, что еще перед выдвижением кремлевский спикер Дмитрий Песков говорил, что у Путина "нет и не может быть конкурентов".

"Мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право его говорить, но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в РФ", – сказал он в октябре.

Рейтинги кандидатов в процентах (фото скриншот с сайта ВЦИОМ)

Путин доминирует в новостях российского ТВ. По данным "Голоса", количество упоминаний о нем на телевидении зашкаливает – примерно в 10 раз больше, чем упоминаний других кандидатов. Кроме него, в бюллетенях будут еще три кандидата.

40-летний Владислав Даванков от партии "Новые люди" является относительно новой фигурой для избирателей. Некоторыми экспертами и оппозиционными политиками рассматривается как альтернативный кандидат для антивоенного электората после того, как Дарью Дунцову и Бориса Надеждина не допустили до выборов.

Молодой кандидат с условно мирной повесткой Владислав Даванков (фото duma.gov.ru)

Бывший бизнесмен и зампредседателя Госдумы в ходе президентской кампании заявлял, что выступает якобы за мир и переговоры с Украиной, свободу прессы и нормализацию отношений с Западом. Его партия была единственной, которая первоначально выступала против признания "независимости республик Донбасса", но в конце концов проголосовала за. В связи с этим Даванков находится под западными санкциями. По данным опроса ВЦИОМ, его могут поддержать 6% избирателей.

Второй "конкурент" Путина с рейтингом в 6% – 75-летний член коммунистической партии Николай Харитонов. Является депутатом Госдумы с 1993 года, на президентских выборах 2004 года занял второе место с около 13% голосов. В своей программе выступает за повышение пенсий и снижение пенсионного возраста, опираясь на пожилой электорат, традиционно поддерживающий КПРФ. Фигурирует в санкционных списках, в ходе предвыборной кампании отказывался от критики Путина.

"Я за что буду критиковать? Он отвечает за свой цикл работы. Зачем я буду критиковать? Я, во-первых, не из таких людей, чтобы критиковать коллег. Каждый человек отвечает за свою работу", – говорил он.

Николай Харитонов баллотируется от КПРФ (фото duma.gov.ru)

Третий "оппонент" – 56-летний глава крайне правой националистической партии ЛДПР и депутат Госдумы с 2000 года Леонид Слуцкий. Фигурант западных санкционных списков и громких скандалов. В 2018 году его обвинили в сексуальных домогательствах к журналистам, а некоторые СМИ называли его "русским Харви Вайнштейном".

Слуцкий, который был членом российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года, известен ястребиной позицией в отношении войны. По его словам, главная цель его программы "окончательная и скорейшая победа в войне". Кроме того, выступает за налоговые льготы для малоимущих, заморозку цен на продукты питания и предоставление социального жилья. Его рейтинг – 5%.

Согласно оценке "Голоса", все три кандидата только имитировали кампанию, поскольку Даванков, Слуцкий и Харитонов старались не привлечь к себе "излишнего внимания". А самые яркие события президентской кампании связаны с политиками, которые не были зарегистрированы или допущены к выборам. В частности, речь идет о смерти оппозиционера Алексея Навального в тюрьме и скандале с Борисом Надеждиным, за которого были поданы "недействительные подписи".

Леонид Слуцкий пытается продолжать дело Жириновского, но получается плохо (фото duma.gov.ru)

Нежелание допускать хотя бы условную оппозицию объясняется тем, что это не выборы, а сплошная имитация, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Путину нужны подконтрольные системные люди, которые будут лишь создавать видимость избирательного процесса. Их допустили банально, чтобы в бюллетене был еще кто-то, кроме Путина. Он боится, что может прозвучать критика, что кто-то вообще отдаст голос за оппозиционера, настолько, что исключает любую альтернативу. А это признак того, что несмотря на поддержку, он не уверен в своих позициях", – рассказал он РБК-Украина.

Признает ли выборы мировое сообщество

На выборах 2018 года миссия наблюдателей ОБСЕ заявила, что они прошли без подлинной конкуренции, а голосование "было омрачено давлением на критиков". Тогда учитывались голоса жителей Крыма, что поднимало вопрос легитимности кампании. В марте 2024 года этот вопрос будет еще более острым, так как "выборы" проходят в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В декабрьском интервью для Associated Press об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, он хотел бы, чтобы западный мир не признавал предстоящие выборы в России вообще.

"Если Путин пойдет на выборы, есть очень высокий процент того, что он победит. Он же сражается сам с собой. Поэтому "игра" будет на стороне западных лидеров цивилизованного мира - признать их или нет. К слову, может быть переломный момент – нелегитимность президента Путина", – отметил Зеленский.

По словам политолога Владимира Фесенко, выборы на оккупированных территориях не будут признаны, и не только на Западе, но и другими странами, которые не признают незаконную аннексию украинских земель.

"Просто для таких стран как Китай или Иран выборы вообще не имеют никакого значения, они и не делают никаких заявлений. А на Западе уже есть традиция, там четко заявляют, что выборы на оккупированных территориях не признаются", – рассказал он РБК-Украина.

Выборы на оккупированных территориях Украины не признают не только на Западе (фото Getty Images)

Что касается результатов голосования в самой России, то здесь ситуация более сложная и неоднозначная.

"Мой прогноз простой: не будет никаких заявлений ни с точки зрения признания, ни с точки зрения непризнания. Почему? Потому что нужно сохранять пространство для переговоров, ведь речь идет о стране с ядерным оружием, рисковать нельзя. Можно говорить об отсутствии демократических процедур, но никто же не сомневается, кто, например, является лидером КНДР. С Путиным еще придется иметь дело, поэтому Запад не начнет сжигать мосты. Он будет избегать заявлений о непризнании выборов, так как это означало бы, что они не признают Путина главой государства. Тактика известна, Запад не в первый раз ее использует, она очень удобна и решает все проблемы", – добавил Фесенко.

Александр Мусиенко допускает, что первыми Путина поздравят Александр Лукашенко и сирийский диктатор Башар Асад.

"По поводу Китая, посмотрим, какую он займет позицию, сейчас сложно сказать. Не исключаю, что венгерский премьер Виктор Орбан может поздравить, хотя и осудит голосование в оккупации. А что касается фаворита Республиканской партии США Дональда Трампа, не думаю, что он направит поздравление", –подчеркнул эксперт.

Могут ли легитимность Путина поставить под сомнение

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, который отбывает 25-летнее заключение за "госизмену и клевету на российскую армию", в колонке для The Washington Post объяснил, почему следующий срок Путина будет незаконным, и призвал Запад не считать его легитимным президентом. Судя по его словам, поводов для этого достаточно и без голосования на оккупированных территориях Украины.

Во-первых, ради собственного блага Путин зашел дальше, чем Лукашенко в 2020 году. Белорусский диктатор допустил до выборов кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, однако массовые фальсификации и разгон протестов привели к тому, что западные страны не признали его переизбрание.

"Владимир Путин усвоил урок своего соседа. Его главные оппоненты устранены –не в переносном, а в прямом смысле: Борис Немцов убит в феврале 2015 года, Алексей Навальный – в феврале 2024 года. И даже осторожная оппозиция расценивается Кремлем как слишком рискованная. Когда Борис Надеждин, критикующий войну в Украине, решил баллотироваться на пост президента, его кампания приобрела мгновенную поддержку у многих россиян. Неудивительно, что Центризбирком не допустил Надеждина к голосованию под техническими предлогами", – считает Кара-Мурза.

Западные страны вряд ли заявят о нелегитимности Путина (фото Getty Images)

Во-вторых, выборы в России делают нелегитимными цензура СМИ и масштабные репрессии. В-третьих, само участие Путина. Конституция 1993 года ограничивала полномочия двумя последовательными сроками по 4 года. Поэтому с 2008 по 2012-й он правил в качестве премьер-министра. Следующие два последовательных срока, увеличенных до 6 лет, истекают 7 мая 2024 года. В 2020 году он "обнулился", но поспешное принятие поправок неоднократно нарушило законодательство. Этот вывод подтвердила высшая комиссия по конституционному праву Европы, а Европарламент назвал конституционные поправки незаконными.

"Для мировых демократий единственным логичным и честным политическим ответом на это должно стать непризнание Владимира Путина легитимным лидером России после 7 мая - так же, как они отказались признать легитимность Николаса Мадуро в Венесуэле или Александра Лукашенко в Беларуси", – добавил оппозиционер.

Известно, что в 2021 году в Конгресс США пытались вынести резолюцию о непризнании легитимности Путина после выборов-2024, а в октябре 2024-го Парламентская ассамблея Совета Европы обратилась с соответствующим призывом к мировому сообществу и назвала путинский режим диктатурой.

По мнению Владимира Фесенко, в теории отдельные страны, возможно, усомнятся в легитимности Путина. Однако не стоит выдавать желаемое за действительное.

"Если мы говорим о реальности, нужно понимать, как бы мы не относились к нему, как бы не хотели, чтобы Запад не признал Путина, там все понимают и хорошо знают, чего стоит путинская "демократия". Разговоры об обнулении сроков поднимает российская оппозиция. Но нужно продвигать не формальные моменты, а организовывать настоящее политическое сопротивление в РФ. Не играть в юридические споры, которые, к сожалению, ни на что не влияют. Заявление ПАСЕ – это хорошо, но сколько их было и на что они повлияли?", – отметил он.

Новые лица, война и мобилизация. Что будет после выборов

Как пишет Bloomberg, после выборов может поменяться состав правительства РФ. В частности, в отставку может уйти министр энергетики Николай Шульгинов, одним из претендентов на его место является Борис Ковальчук – глава энергохолдинга "Интер РАО" и сын Юрия Ковальчука, которого называют личным банкиром Путина.

Дмитрий Патрушев – сын секретаря Совбеза Николая Патрушева и министр сельского хозяйства – возможно, будет повышен до вице-премьера. 60-летний премьер Михаил Мишустин сохранит должность, хотя, по словам собеседника, есть шанс, что его заменит Сергей Кириенко, влиятельный замглавы администрации Путина и активный сторонник войны.

Министр финансов Антон Силуанов, который помог удержать на плаву экономику, пострадавшую от санкций, вероятно, останется на посту. Перспективы 74-летнего министра иностранных дел Сергея Лаврова пока туманны. Анонимные Telegram-паблики пишут, что он якобы хотел уйти в отставку и уехать за границу, но его не отпускают. Также на Западе будут внимательно следить за судьбой 68-летнего министра обороны Сергея Шойгу, занимающего пост с 2012-го.

Путин после выборов может сменить команду, но не откажется от войны с Украиной (фото Getty Images)

Хотя в команде Путина могут появиться новые имена, нет признаков того, что он планирует изменить вектор политики в своей конфронтации с США и Европой из-за Украины. В послании федеральному собранию 29 февраля он изложил долгосрочные планы до 2030 года и критиковал Запад.

"Запад с его колониальными повадками, привычкой разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать наше развитие – вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство… Наши воины, создают сегодня абсолютно необходимые условия для будущего страны и для ее развития", – заявил он, намекая на то, что не намерен отказываться от войны.

Россия способна поддерживать военные действия в текущих масштабах в течение от 2 до 5 лет, пишет The Wall Street Journal. Согласно анализу российской статистики, производство в отраслях ВПК с 2022 года выросло в два раза. Хотя есть вероятность, что отток инвестиций и рабочей силы сделают этот рост неустойчивым.

Для финансирования войны правительство рассматривает вариант с повышением налогов. В частности, обсуждается повышение налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает более 1 млн рублей (11 000 долларов), и с 15 до 20% для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей (55 000 долларов) в год. Также возможно увеличение налога на прибыль с 20 до 25%. Согласно расчетам, это обеспечит дополнительно 27 млрд долларов бюджетных доходов, что свидетельствует в пользу подготовки к затяжной войне.

Все это говорит о том, что Путин не откажется от боевых действий в Украине, отмечает Александр Мусиенко.

"На самом деле своими действиями он приближает Россию к краху. Исходя из этого, ему просто не нужно мешать, своими решениями и бестолковой политику он подведет страну к краю. Проблемы уже есть и будут еще новые, потому что за максимальным финансированием войны непременно последуют негативные экономические явления", – сказал он.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после имитации выборов Путин может усилить мобилизацию. По мнению Мусиенко, это лишь один из вариантов, решение ему не кажется окончательным, а мобилизация может оставаться скрытой, как и сегодня.

"Вероятность есть, мобилизация обсуждается с конца прошлого года, но пойдет ли Путин на это – вопрос открытый. Для нас важно не то, объявит он мобилизацию или нет. Важно другое. Если объявит, это означает, что он пойдет на новую эскалацию войны, и нам неизбежно придется отвечать своей мобилизацией", – подчеркнул политолог Владимир Фесенко.

Собеседники РБК-Украина соглашаются, что так как кампания Путина построена на агрессивной риторике, то ее результат будет подаваться как поддержка населением военных действий против Украины. По сути, это не столько выборы, сколько референдум об одобрении войны. Но не политический. Россия не является демократическим государством и ее диктатору не нужно согласие россиян, чтобы продолжать агрессию. Ему важно получить рекордное количество голосов, и не только в подтверждение "всенародной любви".

"Это будет продемонстрировано, как желание россиян вести войну дальше. На самом деле говорить о том, что все в восторге, не приходится. Но Путин подаст свою победу именно так. Мол, смотрите, общество одобряет, а значит поддерживает так называемую "специальную военную операцию", – добавил Мусиенко.