Выборы в США: все 50 председателей Демократической партии выразили поддержку Камале Харрис

По словам источника, знакомого ситуацией, все 50 председателей Демократической партии Штатов выразили поддержку Харрис в качестве нового кандидата от партии в президенты США в ходе телефонного разговора.

CNN отмечает, что сигнал поддержки - это последний признак того, что лидеры партии пытаются сплотиться вокруг Камалы Харрис.

В то же время издание отмечает, что несмотря на поддержку президента США Джо Байдена, остается не ясным, станет ли Харрис кандидатом и какой процесс партия будет использовать для выбора альтернативы.

Ранее CNN сообщало, что вице-президент США Камала Харрис планирует сделать в воскресенье, 21 июля, около 200 звонков законодателям-демократам.