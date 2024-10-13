Выборы в США: Харрис начала терять инициативу перед Трампом, - The Hill

Издание отмечает, что Харрис имеет реальные шансы стать следующим президентом. Однако то небольшое преимущество, которое она имела после мощного старта своей кампании, в частности беспрепятственное проведение Национального съезда Демократической партии и мощное выступление на дебатах против Трампа в сентябре, практически иссякло.

Согласно результатам опроса, проведенного по заказу The Hill и Decision Desk HQ, по состоянию на день пятницы 11 октября, Харрис набирает 51%, в то время как еще в конце сентября ее шансы колебались на уровне 56%.

Кроме того, Трамп лидирует в пяти из семи ключевых штатов, которые дают решающую победу, а Харрис - только в двух. При том, что в начале октября Харрис имела преимущество 4-3.

Впрочем, издание предупреждает, что эти изменения в рейтингах не обязательно свидетельствуют о реальном снижении шансов Харрис на победу, поскольку разрыв между кандидатами изначально был не слишком велик.

The Hill сообщает, что изменения на один-два процента могут быть статистическим "шумом", а не доказательством реальных изменений. На это влияет ряд факторов.

Во-первых, опросы могут просто ошибаться, и важные вопросы - аборты для Харрис, иммиграция для Трампа - могут привести к большей явке избирателей за любого из кандидатов, чем прогнозируют социологи.

Во-вторых, сдвиги на один-два процентных пункта, даже в средних показателях опросов, могут быть статистическим "шумом", а не реальным свидетельством движения.

В-третьих, опросы дают лишь моментальную оценку ситуации, и еще есть время для новых событий, которые могут повлиять на рейтинги.