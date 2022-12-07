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Выборы в США: демократы окончательно получили большинство в Сенате

Новина українською →
США, Среда 07 декабря 2022 11:35
Выборы в США: демократы окончательно получили большинство в Сенате Фото: демократы окончательно получили большинство в Сенате (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Кандидат от Демократической партии Рафаэль Ворнок победил во втором туре выборов в Сенат в штате Джорджия. Это позволит его партии получить абсолютное большинство в верхней палате Конгресса США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Благодаря победе Уорнока большинство мест в Сенате останется за демократами - 51 против 49 у Республиканской партии, получившей большинство в Палате представителей Конгресса.

Да, 51 место в Сенате дает демократам настоящее большинство.

Демократы уже получили контроль над Сенатом, обеспечив 50 мест в прошлом месяце, что позволило бы вице-президенту Камале Харрис голосовать, решая результаты, как она это делает сейчас. Но получение 51-го места благодаря победе Уорнока приносит важные преимущества для демократов, управляющих Сенатом, и для администрации президента Джо Байдена.

Теперь партия вступит в 2023 год с настоящим большинством в Сенате - не требующим соглашения о разделе власти, которое действовало в течение последних двух лет в равномерно разделенной палате. Это полное большинство означает, что у демократов будет большинство в комитетах, что позволит им легче продвигать кандидатов Байдена.

Напомним, Хаким Джеффрис станет новым главой фракции демократов в Палате представителей США. Он заменит на этом посту Нэнси Пелоси.

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