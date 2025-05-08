Выборы Папы по киносценарию? Как фильм стал "советчиком" кардиналов на конклаве

После смерти Папы Римского Франциска фильм "Конклав", который вышел в прокат в 2024 году, приобрел особую популярность. Для некоторых католических кардиналов он даже стал своеобразным "пособием" по ритуалу избрания нового понтифика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Почему католические кардиналы обратились к Голливуду

Конклав - это собрание кардиналов Римско-католической церкви, которое созывают для избрания нового Папы Римского после смерти предыдущего понтифика или его отставки.

Согласно информации издания, столкнувшись с чрезвычайно сложным и практически секретным ритуалом избрания нового Папы, католические кардиналы обратились к Голливуду - чтобы узнать, как все это может происходить.

"Некоторые смотрели ее (ленту, - Ред.) в кинотеатре", - признался в комментарии журналистам священнослужитель, причастный к реальным событиям.

По его словам, кардиналы "считают фильм удивительно точным", поэтому для некоторых из них он стал чем-то вроде "учебного пособия" по процедурам и ритуалу избрания нового Папы Римского.

Уточняется, что большинство участников нынешнего конклава были назначены покойным понтификом и еще не участвовали в таком процессе, поэтому "не имеют достаточного опыта в ватиканской политике и проколах".

Чем интересен фильм "Конклав" и какие победы получил

"Конклав" (на английском - Conclave) - это англо-американский религиозный триллер от режиссера Эдварда Бергера, основанный на одноименном романе Роберта Харриса.

Фильм рассказывает о тайном мире Ватикана, где после смерти Папы Римского декан Коллегии кардиналов Томас Лоуренс организовывает конклав для избрания нового понтифика.

В процессе избрания нового Папы герои кинокартины сталкиваются с разнообразными заговорами, интригами и секретами, которые могут угрожать как отдельным личностям, так и Церкви в целом.

В "Конклаве" сыграли Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Рэйф Файнс и Стэнли Туччи (постер: ua.kinorium.com)

Лента "Конклав" вышла в прокат в октябре 2024 года и получила немалое признание. Звездный актерский состав и острые сюжетные повороты не оставили равнодушными многих зрителей.

На нынешнем "Оскаре" фильм получил семь номинаций и одну статуэтку за лучший адаптированный сценарий.

Кроме того, "Конклав" стал лучшим фильмом на церемонии награждения BAFTA и одержал победу на "Золотом глобусе" в номинации "Лучший сценарий".

Согласно подсчетам экспертов, после смерти Папы Римского Франциска просмотры "Конклава" в США выросли на 283% - общее время просмотра ленты на всех стримингах на территории США по состоянию на 21 апреля 2025 года достигло 6,9 млн минут (тогда как еще 20 апреля эта цифра составляла 1,8 млн минут).