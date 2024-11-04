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На выборах в Молдове подсчитано 98,6% протоколов: штаб Санду уже празднует победу

Фото: президент Молдовы Майя Санду (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Молдове 3 ноября прошел второй тур выборов президента. По предварительным данным после подсчета 98,6% протоколов, победу одерживает действующий президент Майя Санду, опережающая конкурента от Партии социалистов Александра Стояногло примерно на 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Санду уже на правах победительницы прокомментировала предварительные результаты выборов. Она заявила, что "Молдова победила", а граждане страны "преподали урок демократии, достойный того, чтобы его вписали в учебники истории".

"Молдова смогла показать свою волю и силу через голос каждого из нас. Мы доказали, что объединившись, мы можем победить тех, кто хотел нас унизить. (…) Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы: грязные деньги, незаконный подкуп голосов, вмешательство в избирательные процессы со стороны преступных группировок, распространение ненависти и страха в нашем обществе. Но наш народ объединился, и граждане победили", — заявила президент.

Майя Санду также обратилась к избирателям на русском языке: "Дорогие молдаване, я благодарна каждому из вас, кто пришел на выборы. Я услышала ваш голос: и тех, кто поддержал меня, и тех, кто проголосовал за господина Стояногло. Я обязуюсь быть президентом для вас всех. В нашем выборе достойного будущего никто не проиграет. Мы можем придерживаться разных точек зрения, говорить на разных языках, но мы все хотим мира, взаимопонимания и достойной жизни для наших детей. Это моя главная цель для Молдовы на ближайшие годы. Нам необходимо объединение общества".

Напомним, 3 ноября в Молдове состоялся второй тур выборов президента, поскольку Майю Санду поддержали 42,45% избирателей вместо необходимых минимальных 50% для победы в первом туре.

В преддверии второго тура выборов граждане Молдовы массово начали получать анонимные сообщения с угрозами убийством.

На протяжении всего дня 3 ноября, пока ЦИК считала голоса внутри Молдовы, в гонке лидировал Стояногло. Ситуация начала меняться после того, как стартовал подсчет голосов на избирательных участках за границей.

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МолдоваМайя Санду