Выбираем новый кроссовер: какие авто можно купить до 20 тысяч долларов

Кроссоверы-внедорожники – самый популярный класс автомобилей в Украине, притом что эти машины отнюдь не самые дешевые на рынке. Поэтому мы выделили для сегодняшнего виртуального похода в автосалон 20 000 долларов. И выяснилось, что во многих случаях это будет вариант, что называется, на минималках.

Надо сказать сразу: на этот раз не обошлось без китайских машин, которые на украинском рынке все еще считаются чем-то экзотическим. Правда, эти три марки представлены в нашей стране по 5-10 лет, и их основные особенности давно известны. Так что надеемся, что их кроссоверы сюрпризов покупателям не принесут – так же, как и машины более авторитетных марок.

Отдельно отметим, что здесь очень показателен сам факт того, что "китайцы" уже на равных конкурируют с брендами, имеющими историю длиной в полвека – век.

Renault Duster от 611 600 грн.

Выносливый и надежный автомобиль, хорошо приспособленный для плохих дорог, а в версии 4х4 – и для более-менее конкретного бездорожья. Имеет целый комплекс положительных качеств, благодаря которым он стал одним из самых распространенных кроссоверов в Украине. В отличие от большинства коллег по сегменту, "Рено" сегодня имеет два двигателя: при желании можно выбрать дизельный "Дастер" (110 л.с.), легко уложившись в отведенные 20 тысяч, а вот с версией 4х4 вы не впишетесь в указанный лимит, хотя доложить придется немного – около 600 долларов. Полный привод будет только с дизелем, но большинство конкурентов не имеют трансмиссии 4х4 в принципе.

Chery Tiggo 4 Pro от 665 000 грн.

Симпатичный переднеприводный автомобильчик без претензий на внедорожную славу. В нашей компании он самый маленький (4,318 м), хотя отличие, к примеру, длины от большинства других в пределах 2 – 3 см. Качество сборки даже при детальном рассмотрении достойно, в экстерьере и интерьере достаточно модных решений. На ходу машина шустрая, подвеска кажется жесткой, однако на больших волнах работает без пробоев. За выделенные деньги доступна также комплектация с автоматической трансмиссией – вариатором CVT.

MG ZS от 721 800 грн.

Машина китайская, но бренд – британский, и нам известно, что над новыми моделями работают европейские инженеры, опираясь на старую конструкторскую школу Бирмингема. Поэтому неудивительно, что именно MG среди всех китайцев воспринимаются наиболее европейскими. Относительно качества сборки и поведения на дороге претензий к этим машинам нет. Если доплатить к отведенным 20 тысячам еще около 800 “зеленых”, можно выбрать машину с бесступенчатой трансмиссией CVT. В принципе, есть еще и комплектация с классической гидромеханической АКП, но цена выше "двадцатки" почти на четверть. Между тем, на MG ZS дается 5 лет гарантии.

Suzuki Vitara от 737 000 грн.

В нашу компанию бюджетников попал настоящий “японец”, причем одного из известных своими внедорожными подвигами брендов. Правда, "Витара" наших дней – не рамный вездеход, а всего-навсего небольшой кроссовер. Автомобиль не претендует на роскошь в салоне, но его конёк – японская надежность. За коробку-"автомат" к минимальной цене придется доложить еще полторы тысячи "зеленых", и в наш лимит такая комплектация не впишется. И нереально дорогой для нашего кошелька вырисовывается "Витара" с приводом 4х4, ведь она поставляется только с АКП.

Haval M6 от 759 000 грн.

Недавно обновленный автомобиль хорошо известной в Украине китайской марки одновременно является ее наиболее распространенной моделью в мире. Haval M6 самый большой (4,664 м) и самый мощный (турбина и 143 л.с.) в нашей подборке. И в салоне, и в экстерьере есть несколько смелых дизайнерских решений, а с технической точки зрения эта машина известна уже около пяти лет. Полноприводных версий нет, если доложить до двадцати тысяч у.е. еще одну "с мелочью", есть возможность выбрать "автомат". Это будет, представьте себе, преселективный робот с двумя сцеплениями – семиступенчатая 7DCT, собственной разработки Great Wall, и, между прочим, уже в третьем поколении. Haval M6 дороже других, но это можно объяснить более солидными размерами.

Если коротко

Выбирать новый кроссовер с "двадцаткой" в кармане, как видите, можно более или менее уверенно. И как на нас, выбор будет прежде всего таким: давно знакомый бренд, но по-скромному, или мало распространенная марка, но по-богатому. Но напомним, что мы говорим о машинах из салона, а в новом состоянии сегодня можно смело брать все, и мало известных широкой общественности "китайцев" тоже.