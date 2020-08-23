Viber вирішив тимчасово закрити офіс у Мінську

Такий крок зробили заради безпеки співробітників
Керівництво Viber вирішило на час закрити офіс через відсутність інтернету і можливості переконатися в безпеці співробітників. Команда працювала віддалено, але цього тижня її частина повернулася на робочі місця.
Про це повідомила директор з глобального розвитку компанії Rakuten, яка володіє Viber, Ганна Знаменська, передає РБК.
За її словами, минулого тижня в Білорусі не було інтернету і було ще складніше отримати правдиву інформацію від білоруської команди, перевірити, чи в безпеці вони.
Вона зазначила, що на цьому тижні всього 20% від усіх співробітників почали повертатися на свої робочі місця.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що по всій Білорусі спостерігаються проблеми з інтернетом: збій роботи відбувається у різних провайдерів.
Організації ЗМІ вимагають від влади негайно припинити тиск на пресу, забезпечити безперебійний випуск друкованих видань, розблокувати доступ до заблокованих сайтів.
Також РБК-Україна писало, що у Білорусі в день проведення виборів президента почалися проблеми з інтернетом.