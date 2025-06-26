"Вы знаете Трампа?": Зеленский в шутку ответил, что Европа должна сделать для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского во время заседания ПАСЕ.

Зеленский отметил, что ключ к украинской победе - это не только военная или финансовая поддержка, а стратегическое единство всего демократического мира, в частности между ЕС и США.

"Вы знаете президента Трампа? Нам нужны прочные связи с ним. Нам нужно единство между Европой и Соединенными Штатами, и тогда мы победим", - сказал Зеленский, вызвав улыбки в зале.

Отметим, что Владимир Зеленский уже не впервые подчеркивает важность трансатлантического единства в борьбе с агрессией РФ.

Особое внимание президент Украины обратил на необходимость более жестких санкций против России, подчеркнув, что Запад должен действовать решительно:

"Чтобы уменьшить российские аппетиты, нужно накладывать санкции. Насколько это возможно: на банки, энергетический сектор, компоненты для оборонной промышленности. Это касается Европы, Азии, Китая, Тайваня и других стран, где компании до сих пор продают РФ компоненты, которые те используют для производства ракет", - заявил Зеленский.

По словам президента, без этих технологических комплектующих Россия не сможет изготавливать такое количество вооружения, которое ежедневно запускается по украинским городам. Он призвал мир не просто не помогать врагу - а активно блокировать его военную машину.