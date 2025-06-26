"Вы знаете Трампа?": Зеленский в шутку ответил, что Европа должна сделать для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил, что должна сделать Европа, чтобы помочь Украине победить. Глава государства упомянул президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского во время заседания ПАСЕ.
Зеленский отметил, что ключ к украинской победе - это не только военная или финансовая поддержка, а стратегическое единство всего демократического мира, в частности между ЕС и США.
"Вы знаете президента Трампа? Нам нужны прочные связи с ним. Нам нужно единство между Европой и Соединенными Штатами, и тогда мы победим", - сказал Зеленский, вызвав улыбки в зале.
Отметим, что Владимир Зеленский уже не впервые подчеркивает важность трансатлантического единства в борьбе с агрессией РФ.
Особое внимание президент Украины обратил на необходимость более жестких санкций против России, подчеркнув, что Запад должен действовать решительно:
"Чтобы уменьшить российские аппетиты, нужно накладывать санкции. Насколько это возможно: на банки, энергетический сектор, компоненты для оборонной промышленности. Это касается Европы, Азии, Китая, Тайваня и других стран, где компании до сих пор продают РФ компоненты, которые те используют для производства ракет", - заявил Зеленский.
По словам президента, без этих технологических комплектующих Россия не сможет изготавливать такое количество вооружения, которое ежедневно запускается по украинским городам. Он призвал мир не просто не помогать врагу - а активно блокировать его военную машину.
Напомним, еще в 2024 году Институт изучения войны (ISW) писал, что российский диктатор Владимир Путин продолжает рассчитывать на то, что Запад оставит Украину и это будет способствовать достижению военных целей Кремля.
Тем временем в Гааге состоялся очередной саммит НАТО с участием президентов Украины и США - Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Альянс будет помогать "качественно и надолго" - чтобы в мирное время Украина могла опираться на четкие гарантии.
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