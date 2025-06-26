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"Вы знаете Трампа?": Зеленский в шутку ответил, что Европа должна сделать для Украины

Четверг 26 июня 2025 00:48
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"Вы знаете Трампа?": Зеленский в шутку ответил, что Европа должна сделать для Украины Фото: Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил, что должна сделать Европа, чтобы помочь Украине победить. Глава государства упомянул президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского во время заседания ПАСЕ.

Зеленский отметил, что ключ к украинской победе - это не только военная или финансовая поддержка, а стратегическое единство всего демократического мира, в частности между ЕС и США.

"Вы знаете президента Трампа? Нам нужны прочные связи с ним. Нам нужно единство между Европой и Соединенными Штатами, и тогда мы победим", - сказал Зеленский, вызвав улыбки в зале.

Отметим, что Владимир Зеленский уже не впервые подчеркивает важность трансатлантического единства в борьбе с агрессией РФ.

Особое внимание президент Украины обратил на необходимость более жестких санкций против России, подчеркнув, что Запад должен действовать решительно:

"Чтобы уменьшить российские аппетиты, нужно накладывать санкции. Насколько это возможно: на банки, энергетический сектор, компоненты для оборонной промышленности. Это касается Европы, Азии, Китая, Тайваня и других стран, где компании до сих пор продают РФ компоненты, которые те используют для производства ракет", - заявил Зеленский.

По словам президента, без этих технологических комплектующих Россия не сможет изготавливать такое количество вооружения, которое ежедневно запускается по украинским городам. Он призвал мир не просто не помогать врагу - а активно блокировать его военную машину.

Напомним, еще в 2024 году Институт изучения войны (ISW) писал, что российский диктатор Владимир Путин продолжает рассчитывать на то, что Запад оставит Украину и это будет способствовать достижению военных целей Кремля.

Тем временем в Гааге состоялся очередной саммит НАТО с участием президентов Украины и США - Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Альянс будет помогать "качественно и надолго" - чтобы в мирное время Украина могла опираться на четкие гарантии.

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