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"Вы попадете в ад": Трамп сделал необычное заявление перед выборами

11:14 11.09.2026 Пт
2 мин
Трамп сделал сторонникам предупреждение, которое точно не осталось незамеченным
aimg Анастасия Никончук
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп призвал американцев обязательно прийти на избирательные участки 3 ноября. Во время выступления на съезде республиканцев он использовал необычную формулировку, объясняя последствия отказа от голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канал "Donald Trump на русском".

Трамп обратился к сторонникам с призывом не игнорировать выборы и воспользоваться своим правом голоса. По его словам, участие в голосовании необходимо для совместной борьбы с коммунистами.

"Знаете, что произойдет, если вы не проголосуете? Вы попадете в ад. Вы это знаете. Хорошо? Вы попадете в ад. И я не хочу, чтобы это с вами произошло, поэтому, пожалуйста, идите и голосуйте. Потому что вместе мы победим коммунистов", - заявил президент США на съезде республиканцев.

Таким образом, Трамп связал отказ от участия в выборах с крайне негативными последствиями и призвал своих сторонников прийти на избирательные участки 3 ноября.

Отметим, Дональд Трамп ранее обещал выплатить каждому совершеннолетнему американцу по 5 тысяч долларов в случае сохранения Республиканской партией контроля над Конгрессом после ноябрьских промежуточных выборов. Президент США назвал такую выплату «дивидендом Трампа» и представил ее как вознаграждение гражданам за экономические успехи страны.

Напоминаем, что в Белом доме начали готовиться к возможному поражению Республиканской партии на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс США. По данным двух источников, юридическое управление администрации проводит закрытые брифинги для политических назначенцев, посвященные подготовке к усилению парламентского надзора в случае значительных успехов демократов.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп