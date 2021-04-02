Для входу в ресторани і кафе: у Франції замість "санітарних пропусків" можуть ввести QR-код

"Зараз уряд розглядає можливість створення простого QR-коду без обов'язкового тестування або передачі особистої інформації, призначеного для відстеження випадків контакту", - зазначає видання.

Однак питання щодо того, щоб зробити його обов'язковим, ще не вирішено.

Раніше в четвер глава МОЗ Франції Олів'є Веран висловився проти самої ідеї "санітарного пропуску".

"Я вважаю, що в той день, коли ми зможемо знову відкрити місця для населення, вони повинні бути знову відкриті для всіх", - підкреслив міністр.

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