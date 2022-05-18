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Везли цигарки. Автомобіль контрабандистів наїхав на прикордонників: є постраждалий

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Україна, Середа 18 травня 2022 16:12
Везли цигарки. Автомобіль контрабандистів наїхав на прикордонників: є постраждалий Фото: автомобіль контрабандистів наїхав на прикордонників (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 18 травня, контрабандист за кермом автомобіля наїхав на прикордонний наряд, внаслідок чого один з військовослужбовців був травмований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Рухаючись у бік кордону, порушник проігнорував вимогу прикордонників зупинитись. Не допомогли навіть постріли вгору та по колесах автівки", - розповіли у прикордонній службі.

У підсумку, водій здійснив наїзд на прикордонний наряд, внаслідок чого один з військовослужбовців був травмований.

Під час пошуків охоронці кордону знайшли автомобіль, в якому було 10 тис. пачок сигарет без акцизу. Приблизна вартість товару - 430 тис. грн.

Як повідомлялось, за 35 кілометрів від кордону з Молдовою - прикордонники викрили банду контрабандистів. Злочинці готували непридатний до польотів літак.

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