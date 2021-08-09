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На в'їзді до Києва з'явилися блок-пости: що відбувається

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Київ, Понеділок 09 серпня 2021 17:46
На в'їзді до Києва з'явилися блок-пости: що відбувається Фото: на в'їздах до Києва з'явилися блок-пости в рамках навчань Нацгвардії та ЗСУ (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві з 10 по 13 серпня проводяться спільні навчання Нацгвардії та Збройних сил України (ЗСУ). В рамках активної фази на в'їздах до столиці виставлені блок-пости з бронетехнікою і посиленими нарядами правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної гвардії України.

"На деяких в'їздах до столиці виставлені блок-пости Нацгвардії із залученням особового складу, бронетехніки та кінологічних розрахунків", - попередили киян і гостей столиці в Нацгвардії.

Навчання передбачають відпрацювання бойових завдань, охорону критично важливих об'єктів, забезпечення надійного функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування, підтримання правопорядку та безпеки в столиці, в тому числі за участю столичної бригади з охорони громадського порядку Нацгвардії.

Навчання проходитимуть до 13 серпня. Вони проводяться з метою реалізації державної політики, спрямованої на безпеку і захист населення і територій України.

Фото: на в'їздах до Києва з'явилися блок-пости в рамках навчань Нацгвардії та ЗСУ (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, 6 серпня пресслужба Шевченківської райдержадміністрації в Києві закликала жителів столиці не лякатися "вибухів", оскільки в місті будуть проходити навчання військових.

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Київ Збройні сили України учения Нацгвардия
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