В'їзд до київської Пущі-Водиці обмежили на невизначений час: причина

В'їзд на територію київської Пущі-Водиці обмежили на невизначений час. У районі проведуть роботи з розмінування та фіксації злочинів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Оболонської районної державної адміністрації Кирила Фесика .

"Військове керівництво прийняло рішення про обмежений в'їзд на територію пущі, і пов'язане воно з величезною кількістю об'єктивних факторів, ряд з яких я, на жаль, не маю права озвучувати", - написав у Facebook Фесик.

За його словами, в'їзд заборонений, щоб сапери змогли розмінувати території, звільнені від окупантів території. Крім того, в районі працюють правоохоронці. Вони фіксують докази злочинів загарбників.

"Точного терміну заборони поки немає, адже обсяг роботи просто колосальний: перевірити Будинки, Вулиці, попелища, лісосмуги і очистити їх від снарядів, гранат, мін і розтяжок і навіть тіл", - додав голова РДА.