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В'їзд до Київської області тимчасово обмежено для вантажівок: названо причину

Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 13:45, рух для великовагового транспорту тимчасово обмежено на всіх під’їздах до Київської області. Близько до 20:00 буде повідомлено про зняття обмежень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС України.

Згідно з повідомленням, обмеження руху стосується вантажівок:

  • Вага яких перевищує 24 тонни;
  • Навантаження на вісь перевищує 7 тонн.

Наразі відомо, що відповідні заходи були прийнятті через перевищення денної температури понад +28 градусів, задля запобігання псування асфальту.

"Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Київської області. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00)", - відзначає пресслужба МВС.

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