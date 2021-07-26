В'їзд до Київської області тимчасово обмежено для вантажівок: названо причину

Починаючи з 13:45, рух для великовагового транспорту тимчасово обмежено на всіх під’їздах до Київської області. Близько до 20:00 буде повідомлено про зняття обмежень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС України.
Згідно з повідомленням, обмеження руху стосується вантажівок:
Наразі відомо, що відповідні заходи були прийнятті через перевищення денної температури понад +28 градусів, задля запобігання псування асфальту.
"Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Київської області. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00)", - відзначає пресслужба МВС.